Asmo Sulsel Kolaborasi dengan Artsy Class Makassar, Gelar Baking Class dan Ajak Masyarakat Ekspresikan Hobi dan Kreativitas

Makassar, Upeks— Dalam upaya mempererat kedekatan dengan masyarakat, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menggelar kegiatan Baking Class “With Love”, yang diikuti oleh 60 peserta dari masyarakat umum di Kota Makassar. Kegiatan ini diselenggarakan pada Minggu, 8 Maret 2026, di Astra Motor Experience Center, dan berkolaborasi dengan Artsy Class Makassar sebagai penyedia instruktur baking.

Acara ini menjadi ruang kreatif bagi masyarakat yang memiliki ketertarikan pada dunia baking untuk belajar langsung dari instruktur berpengalaman. Selama kegiatan berlangsung, para peserta diajak mempelajari teknik dasar pembuatan kue serta berbagai tips dalam proses baking, mulai dari persiapan bahan hingga tahap penyajian.

Antusiasme peserta terlihat sejak awal kegiatan dimulai. Sebanyak 60 peserta yang berasal dari berbagai latar belakang mengikuti kelas dengan penuh semangat, mencoba langsung setiap tahap pembuatan kue yang dipandu oleh instruktur dari Artsy Class Makassar. Suasana kelas pun terasa interaktif, dengan peserta aktif bertanya dan berdiskusi mengenai teknik baking yang dipraktikkan.

Melalui kegiatan ini, Asmo Sulsel ingin menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi masyarakat, tidak hanya melalui produk otomotif, tetapi juga melalui aktivitas yang dekat dengan minat dan gaya hidup masyarakat. Baking Class menjadi salah satu cara untuk membangun interaksi yang lebih hangat dengan komunitas pecinta baking di Makassar.

Marketing Manager Asmo Sulsel, Kresna Murti Dewanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Asmo Sulsel untuk terus hadir dan terlibat dalam berbagai aktivitas masyarakat.

“Kami ingin Honda tidak hanya dikenal sebagai merek sepeda motor, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan seperti Baking Class ini, kami ingin semakin dekat dengan berbagai komunitas dan hobi masyarakat, sehingga Honda dapat hadir di berbagai lapisan dan gaya hidup,” ujar Kresna.

Ia menambahkan bahwa sebagai main dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Sulawesi Selatan, Barat, Tenggara, dan Ambon, Asmo Sulsel terus berupaya menghadirkan berbagai kegiatan yang relevan dan menarik bagi masyarakat. Dengan menjangkau berbagai minat dan komunitas, diharapkan hubungan antara Honda dan masyarakat dapat semakin kuat dan berkelanjutan.