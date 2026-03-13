Asmo Sulsel Hadirkan Beragam Promo Menarik Sepanjang Maret 2026

Makassar, Upeks— Menyambut bulan Maret 2026, Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menghadirkan berbagai program promo spesial bagi masyarakat yang ingin memiliki sepeda motor Honda. Promo ini berlaku sepanjang bulan Maret 2026 dengan beragam penawaran menarik di berbagai segmen motor Honda, mulai dari skutik hingga motor sport.

Salah satu penawaran yang dihadirkan adalah Special Promo untuk Honda Scoopy, di mana konsumen bisa membawa pulang motor bergaya stylish tersebut dengan uang muka (DP) mulai dari Rp1 juta.

Tidak hanya itu, Asmo Sulsel juga menghadirkan promo khusus untuk Honda ADV160. Dalam promo ini, konsumen dapat menikmati DP mulai dari Rp1,8 juta serta keuntungan tambahan berupa gratis angsuran hingga tiga kali, sehingga semakin memudahkan masyarakat memiliki motor bergaya adventure tersebut.

Sementara itu, dalam program Ramadan Berkah Bersama Honda, Asmo Sulsel memberikan penawaran menarik untuk dua model skutik favorit masyarakat, yakni Honda Beat dan Honda Genio. Konsumen berkesempatan mendapatkan gratis angsuran hingga lima kali dengan DP mulai dari Rp600 ribuan, menjadikan kedua model ini semakin terjangkau untuk dimiliki.

Bagi pecinta motor sport, Asmo Sulsel juga menghadirkan program bertajuk Ini Baru Laki yang menawarkan promo untuk beberapa model motor sport Honda. Konsumen dapat memiliki Honda CB150X dengan DP mulai dari Rp2,4 juta, serta Honda CBR150R dan Honda CRF150L dengan DP mulai dari Rp2,8 juta. Masing-masing model juga dilengkapi keuntungan tambahan berupa gratis angsuran hingga tiga kali.

Marketing Manager Asmo Sulsel, Kresna Murti Dewanto, menyampaikan bahwa berbagai promo ini dihadirkan untuk memberikan kemudahan sekaligus keuntungan lebih bagi konsumen Honda di wilayah cakupan Asmo Sulsel.

“Melalui promo spesial sepanjang bulan Maret ini, kami ingin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki sepeda motor Honda dengan penawaran yang lebih ringan dan menguntungkan. Kami berharap berbagai program ini dapat menjawab kebutuhan mobilitas konsumen sekaligus menjadi bentuk apresiasi kami kepada masyarakat yang terus mempercayai Honda,” ujar Kresna.

Dengan berbagai pilihan promo yang tersedia, Asmo Sulsel mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan ini selama periode Maret 2026. Konsumen dapat mengunjungi dealer Honda terdekat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut serta menikmati berbagai keuntungan yang telah disiapkan.(*)