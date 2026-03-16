Asmo Sulsel Gelar “Hijabers Serenity Ride”, Riding Seru Pengguna Scoopy dengan Nuansa Ramadan

Makassar,Upeks — Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) kembali menghadirkan kegiatan komunitas yang menyenangkan melalui gelaran “Hijabers Serenity Ride”, yaitu kegiatan riding bersama pengguna Honda Scoopy dan anggota komunitas Scoopy di Kota Makassar. Kegiatan ini dilaksanakan pada Minggu, 15 Maret 2026, dengan mengusung nuansa kebersamaan sekaligus semangat Ramadan.

Riding ini dimulai dari kantor main dealer Astra Motor Sulawesi Selatan, kemudian dilanjutkan menuju ke Masjid 99 Kubah untuk melakukan wisata religi. Para peserta memanfaatkan momen tersebut untuk beristirahat sejenak sekaligus menikmati salah satu ikon religi di Kota Makassar.

Perjalanan kemudian dilanjutkan menuju lokasi finish di G Swing Driving Range. Di lokasi ini, para peserta mengikuti berbagai rangkaian kegiatan yang telah disiapkan oleh Asmo Sulsel, mulai dari sharing session hingga aktivitas santai bersama.

Salah satu kegiatan menarik yang dihadirkan adalah sesi sharing mengenai tips styling hijab agar tetap terlihat stylish namun tetap nyaman dan sporty saat berkendara di bulan Ramadhan. Sesi ini mendapat perhatian besar dari para peserta, khususnya para hijabers yang ingin tetap tampil percaya diri saat berkendara.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan berbagai fun games serta aktivitas driving bareng di area driving range. Para peserta bahkan diberi kesempatan untuk mencoba latihan atau belajar driving secara santai sebelum akhirnya menutup rangkaian acara dengan buka puasa bersama.

Safety Riding & Community Supervisor Asmo Sulsel, Habib Permadi, menegaskan bahwa kegiatan komunitas seperti ini tetap mengedepankan aspek keselamatan berkendara.

“Melalui kegiatan riding bersama seperti ini, kami ingin menunjukkan bahwa berkendara bisa tetap seru dan menyenangkan, namun harus tetap mengutamakan keselamatan. Kami selalu mengingatkan para peserta untuk tetap mematuhi aturan berkendara serta menerapkan semangat #Cari_Aman di jalan,” ujar Habib.

Sementara itu, Marketing Manager Asmo Sulsel, Kresna Murti Dewanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Asmo Sulsel dalam menjaga hubungan baik dengan para konsumen dan komunitas Honda.

“Kami selalu berusaha menghadirkan kegiatan yang dapat mempererat hubungan dengan para pengguna sepeda motor Honda, termasuk komunitas dan konsumen setia kami. Melalui kegiatan seperti Hijabers Serenity Ride ini, kami ingin menciptakan ruang kebersamaan yang positif sekaligus memperkuat kedekatan Honda dengan masyarakat,” ungkap Kresna.

Melalui kegiatan ini, Asmo Sulsel berharap komunitas pengguna Honda, khususnya pecinta Scoopy, dapat terus berkembang serta menjadi bagian dari komunitas yang tidak hanya aktif, tetapi juga selalu mengedepankan keselamatan berkendara di setiap aktivitasnya. (*)