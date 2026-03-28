Arus Balik Mulai Melonjak, Langkah Cepat Polres Pelabuhan Makassar Gelar KYRD

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Arus balik mudik Lebaran 2026 di wilayah Pelabuhan Makassar mulai mencapai puncaknya. Mengantisipasi lonjakan pemudik yang kembali ke kota menjelang berakhirnya masa libur, Polres Pelabuhan Makassar langsung menggelar Kegiatan Yang Ditingkatkan (KYRD) dengan pengamanan ekstra ketat di sejumlah titik strategis.

Kegiatan KYRD ini merupakan langkah lanjutan pasca berakhirnya Operasi Ketupat pada 25 Maret 2026. Fokus pengamanan kini diarahkan pada arus balik yang diprediksi meningkat signifikan, seiring akan dimulainya kembali aktivitas masyarakat.

Polres Pelabuhan Makassar mengerahkan personel untuk melakukan patroli intensif, pemantauan, serta pengawasan di kawasan pelabuhan dan jalur darat yang menjadi akses utama pemudik. Selain itu, petugas juga aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap mengutamakan keselamatan selama perjalanan.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menyampaikan bahwa peningkatan kegiatan ini dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif di tengah lonjakan arus balik.

“Kami meningkatkan patroli, pemantauan, serta memberikan imbauan kepada masyarakat, baik di pelabuhan maupun jalur darat, guna memastikan arus balik mudik Lebaran berjalan aman, tertib, dan lancar,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

Adil menambahkan bahwa arus balik diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa hari ke depan, seiring akan berakhirnya masa libur sekolah dan perkantoran.

“Diperkirakan pada Senin, 30 Maret 2026, aktivitas masyarakat sudah kembali normal. Untuk itu, kami mengimbau masyarakat agar merencanakan perjalanan dengan baik serta tetap mematuhi aturan demi keselamatan bersama,” tambahnya.

Dengan peningkatan pengamanan melalui KYRD ini, Polres Pelabuhan Makassar berharap arus balik mudik Lebaran 2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan kondusif, serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang kembali dari kampung halaman.(Jay)