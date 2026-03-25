Arus Balik Mudik Lebaran 2026, Polisi Tingkatkan Patroli di Pelabuhan Makassar dan di Jalur Darat

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Arus balik mudik Lebaran 2026 di Kota Makassar mendapat perhatian serius dari Polres Pelabuhan Makassar. Aparat kepolisian meningkatkan patroli, pemantauan, dan imbauan di sejumlah titik strategis, khususnya di Pelabuhan Soekarno Hatta dan Pelabuhan Paotere.

Selain di area pelabuhan, pengamanan juga difokuskan pada jalur darat, khususnya di depan Pintu II Pelabuhan Makassar saat kapal sandar dan terjadi lonjakan penumpang.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan arus balik mudik Lebaran berjalan aman, tertib, dan lancar, serta memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang kembali dari kampung halaman.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, mengatakan bahwa peningkatan patroli ini merupakan bagian dari operasi kemanusiaan Polri.

“Kami meningkatkan patroli, pemantauan, dan memberikan imbauan kepada masyarakat, baik di pelabuhan maupun jalur darat, guna menjaga keselamatan dan kenyamanan selama arus balik,” ujarnya, Kamis (25/3/2026).

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, menjaga barang bawaan, serta mematuhi aturan selama berada di kawasan pelabuhan.

“Polri untuk masyarakat. Ini adalah operasi kemanusiaan demi menjaga keselamatan rakyat Indonesia,” bebernya.

Dengan peningkatan pengamanan ini, arus balik mudik lebaran Idulfitri 1447 H di wilayah Pelabuhan Makassar diharapkan berlangsung aman, lancar, dan kondusif.(Jay)