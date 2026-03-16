Apel Pagi Lapas Narkotika Sungguminas Beri Penghargaan Pegawai Teladan Triwulan I Tahun 2026

GOWA, UPEKS.co.id–Lapas Narkotika Kelas IIA Sungguminasa melaksanakan kegiatan apel pagi yang dirangkaikan dengan pemberian piagam penghargaan kepada pegawai pada Triwulan I Tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Apel Lapas Narkotika Sungguminasa pada Senin (16/3/2026) dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Lapas Narkotika Sungguminasa, Gunawan, secara langsung menyerahkan piagam penghargaan kepada Baharuddin sebagai Pegawai Teladan serta Andi Hidayatullah Abu Bakar sebagai Pegawai dengan Pelayanan Terbaik Triwulan I Tahun 2026.

Pemberian penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, serta kinerja yang telah ditunjukkan oleh para pegawai dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik di lingkungan Lapas Narkotika Sungguminasa.

Kepala Lapas Narkotika Sungguminasa, Gunawan, dalam amanatnya menyampaikan ucapan selamat kepada pegawai yang menerima penghargaan dan berharap prestasi tersebut dapat terus dipertahankan serta ditingkatkan.

“Saya mengucapkan selamat kepada pegawai yang telah menerima penghargaan pada Triwulan I ini. Semoga capaian ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Penghargaan ini juga diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh pegawai lainnya untuk terus meningkatkan kinerja, disiplin, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta warga binaan,” ujar Gunawan.

Melalui pemberian penghargaan ini, Lapas Narkotika Sungguminasa berkomitmen untuk terus mendorong budaya kerja yang profesional, berintegritas, serta berorientasi pada pelayanan publik yang optimal di lingkungan pemasyarakatan.

Kegiatan apel pagi sekaligus pemberian penghargaan ini berlangsung dengan tertib dan khidmat serta diharapkan mampu menumbuhkan semangat kerja dan kebersamaan di antara seluruh pegawai. (sof)