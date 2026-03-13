Andi Rachmatika Dewi Apresiasi Hubungan Baik DPRD Sulsel dan Komisi F

MAKASSAR, UPEKS — Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar silaturahmi bersama komunitas wartawan Komisi F di kawasan Center Point of Indonesia, Makassar, Jumat (13/3).

Komisi F merupakan komunitas jurnalis yang sehari-hari meliput kegiatan di DPRD Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi serta empat Wakil Ketua DPRD Sulsel, yakni Rahman Pina, Yasir Machmud, Fauzi Andi Wawo, dan Supriadi Arif.

Dalam kesempatan tersebut, Andi Rachmatika Dewi yang akrab disapa Cicu menyampaikan apresiasi atas hubungan baik yang selama ini terjalin antara DPRD Sulsel dan Komisi F.

Menurutnya, komunikasi antara kedua pihak selama ini berjalan dengan baik dan diharapkan dapat terus terjaga ke depan.

“Komunikasi kita selama ini berjalan dengan sangat baik. Kami berharap hubungan ini dapat terus terjaga. Apabila ada hal-hal yang kurang tepat atau perlu diingatkan, kami juga berharap dapat disampaikan kepada kami, karena pada dasarnya kita adalah mitra,” ujarnya.

Cicu menilai dukungan dari para jurnalis sangat penting dalam membantu DPRD menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program pemerintah daerah.

Ia mencontohkan pemberitaan yang dilakukan oleh Komisi F terkait kerja-kerja Komisi D DPRD Sulsel dalam menyoroti persoalan kerusakan jalan di sejumlah wilayah.

Menurutnya, pemberitaan tersebut turut memberikan nilai tambah bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan teman-teman Komisi F terhadap kerja-kerja kami. Semoga sinergi ini dapat terus terjaga ke depan,” katanya.

Pada momentum bulan Ramadan tersebut, Cicu juga menyampaikan permohonan maaf menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Ia berharap hubungan silaturahmi antara DPRD Sulsel dan para jurnalis dapat terus terjalin melalui berbagai kegiatan bersama di masa mendatang, termasuk kegiatan diskusi santai maupun program podcast yang dapat menjadi sarana menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sulsel Rahman Pina menilai komunitas Komisi F memiliki peran penting dalam membantu membangun citra positif lembaga DPRD di tengah dinamika politik yang kerap terjadi.

“Ada komunitas Komisi F yang sangat solid membantu kami di DPR. Mereka mampu memilah mana berita yang baik untuk membangun citra DPR dan mana yang tidak,” ujarnya.

Rahman berharap kerja sama yang telah terjalin antara DPRD Sulsel dan Komisi F dapat terus berlanjut dan semakin diperkuat di masa mendatang.

Menurutnya, jika citra DPRD terjaga dengan baik, maka hubungan kemitraan dengan para jurnalis juga akan semakin kuat.

“Kami berharap teman-teman Komisi F terus menjaga dan memperkuat citra DPR, sehingga dalam satu periode ke depan kita dapat berjalan bersama dengan baik,” pungkasnya.(**)