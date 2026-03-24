Aksa Mahmud: Saya Minta Izin Haji Yazin 3 Periode Pimpin KKDB

Makassar, Upeks.co.id — Sosok HM Yasin Azis, bukanlah sosok sembarangan. Selain sukses sebagai pengusaha, beliau juga adalah sosok panutan dan berkarakter dalam memimoin organisasi, khususnya Kerukunan Keluarga Daerah Barru (KKDB).

Yasin mampu membawa nama KKDB dikancah nasional. Olehnya, tokoh nasional sekelas HM Aksa Mahmud, memintanya untuk memimpin KKDB tiga periode, kata Aksa mantan Wakil Ketua MPR RI dalam sambutannya di Mubes KKDB, Selasa 24 Maret 2026 di Hotel Imperial Aryaduta Makassar.

Olehnya kata dia, sosok kedepannya yang memimpin KKDB harus lebih hebat lagi. Diketahui, dalam sambutan Bupati Barru, Andi Ina Kartika, dia juga memuji kepemimpinan Haji Yasin, bahkan dia bergurau selain cerdas, Yasin adalah sosok “Magaretta” (ganteng) yang berkumis. (*)