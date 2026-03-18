400 Peserta Mudik Gratis Diberangkatkan Pegadaian Kanwil VI Makassar

MAKASSAR, — Pegadaian Kanwil VI Makassar memggelar mudik gratis. Sebanyak 400 warga Makassar yang berasal dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, ikut dalam kegiatan mudik gratis ini.

Secara resmi, pelepasan peserta ‘Mudik Aman Berbagi Harapan’ dilaksanakan di halaman parkir Pegadaian Kanwil VI Makassar, Selasa sore, 17 Maret 2026 oleh Deputi Operasional Pegadaian Kanwil VI Makassar, Andi Syam didampingi Deputi Bisnis Area Makassar 1, Subhan Fauzi, Deputi Bisnis Area Makassar 2, Tomi Joko Triraharjo, Kepala Audit Intern Kanwil VI Makassar, Edi Kustamam, perwakilan Danramil Rappocini, perwakilan Polsek Rappocini, dam para pejabat Pegadaian se-Kanwil VI Makassar.

Menurut Deputi Operasional Pegadaian Kanwil VI Makassar, Andi Syam, kegiatan mudik bareng ini sudah merupakan kalendar tahunan yang digelar Pegadaian Kanwil VI Makassar setiap tahunnya.

”Mudik bareng ini merupakan agenda rutin kami setiap tahunnya yang dilaksanakan jelang lebaran Idulfitri. Mudik bareng ini merupakan cara kami dalam membantu masyarakat mudik ke kampung halaman untuk berkumpul bersama keluarga,” katanya.

Dia menyampaikan, selama Ramadan pihaknya banyak melakukan kegiatan. Seperti program ‘Mengetuk Pintu Langit’ dengan pembagian takjil secara gratis setiap hari Jumat.

Di samping itu, juga memberikan santunan kepada anak yatim dan yatim piatu serta anak asuh. Ditambah lagi dengan melakukan berbagai kegiatan sosial lain, seperti perbaikan sarana fan prasarana ibadah.

”Kami juga melakukan perbaikan sarana dan prasarana obadah, seperti masjid, panti asuhan, bahkan sekolah dan madrasah yang menjadi sasara program Pegadaian selama bulan Ramadan,” kata Andi Syam.

Pada kesempatan tersebut Andi Syam juga menyampaikan, selama Ramadan serta mudik ini, layanan Pegadaian tetap dapat diakses masyarakat melalui platform digital.

”Melalui aplikasi Pegadaian digital, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi kapan saja tanpa harus datang langsung ke kantor layanan. Melalui aplikasi ini, layanan bisa diakses 24 jam selama tujuh hari tanpa dibatasi jam layanan kantor,” ujar dia.

Aplikasi tersebut menyediakan berbagai layanan keuangan yang memudahkan masyarakat, mulai dari transaksi Pegadaian hingga layanan pembayaran lainnya.

”Selama libur bersama lebaran Idulfitri, kami memastikan sebagian outlet tetap beroperasi secara terbatas untuk melayani kebutuhan masyarakat tentang Pegadaian,” kata Andi Syam.

Pada momen mudik bareng tahun 2026 ini, Pegadaian menyiapkan delapan unit bus untuk mengangkut para pemudik.

Pada pelepasan hari Selasa, 17 Maret 2026, Pegadaian Kanwil VI Makassar melepas tiga bus untuk jurusan Palopo, Mamuju, dan Mangkutana.

Setiap bus memiliki kapasitas muat hingga 50 oramg perbus. Para peserta mudik bareng, tidak saja adalah mereka yang menjadi nasabah di Pegadaian, tapi juga masyarakat umum lainnya. Baik mereka yang berangkat sendiri, ada juga yang berangkat bersama pasangan dan anaknya.

”Kami berharap para pesert mudik bareng ini senantiasa menjaga keselamatan dan kesehatan. Sehingga berkumpul bersama keluarga dalam suasana yang menggembirakan,” harapnya. (*)