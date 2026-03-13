35 Siswa di Camba Diduga Keracunan Usai Buka Puasa Bersama di Sekolah

MAROS, Upeks — Sebanyak 35 siswa di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, diduga mengalami keracunan setelah mengikuti kegiatan buka puasa bersama di SMP Negeri 3 Camba.

Direktur RSUD Camba, Sri Syamsinar Rachmah, mengatakan para pasien mulai berdatangan ke rumah sakit pada 12 Maret 2026 dengan berbagai keluhan.

“Total ada 35 pasien. Lima orang menjalani rawat jalan, 24 orang dirawat inap, dan enam orang masih berada di instalasi gawat darurat,” ujarnya.

Ia menjelaskan sebagian besar pasien datang dengan gejala demam, nyeri perut, diare, serta kondisi tubuh yang lemas.

Waktu kedatangan pasien pun bervariasi. “Ada yang datang sekitar pukul 14.00, kemudian pukul 15.00, dan ada juga yang tiba pada pukul 18.00 hingga 20.00,” katanya.

Meski demikian, pihak rumah sakit belum dapat memastikan penyebab pasti kejadian tersebut. Penentuan penyebab masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan yang dikonsumsi saat kegiatan berlangsung.

“Penyebabnya harus dipastikan melalui pemeriksaan sampel makanan,” jelasnya.

Sri Syamsinar menambahkan, kondisi pasien yang masih menjalani perawatan saat ini berangsur membaik, meski sebagian masih mengeluhkan nyeri perut dan demam.

Sementara itu, Camat Camba Kemal Wahyudi mengatakan peristiwa tersebut diduga berkaitan dengan kegiatan buka puasa bersama yang digelar di sekolah tersebut.

Ia mengaku sempat menerima undangan menghadiri acara itu, namun tidak dapat hadir karena memiliki agenda lain. Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pihak, termasuk Kapolsek Camba, perwakilan pemerintah kecamatan, serta para siswa.

“Sehari setelah kegiatan, baru ada siswa yang mulai sakit. Belum bisa dipastikan apakah ini benar keracunan atau penyebab lain, kita masih menunggu hasil pemeriksaan,” ujarnya.

Kemal menambahkan, sampel makanan dari kegiatan tersebut telah dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Maros untuk diteliti guna memastikan sumber kejadian.

Saat ini sebagian korban dirawat di RSUD Camba. Sebelumnya, beberapa pasien sempat mendapatkan penanganan awal di Puskesmas Camba.

“Karena kapasitas ruang perawatan di puskesmas sudah penuh, pasien yang datang kemudian dirujuk ke RSUD Camba. Kami berharap seluruh korban segera pulih,” katanya.(*)