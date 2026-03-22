204 Warga Binaan Rutan Pangkep Terima Remisi Khusus Idul Fitri 1447 H

PANGKEP, UPEKS.co.id–Sebanyak 204 warga binaan Rutan kelas 2N Pangkajene, Pangkep menerima Remisi Khusus hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026.

Pemberian remisi menjadi bentuk apresiasi negara atas komitmen warga binaan dalam menjalani pembinaan serta menunjukkan perubahan perilaku yang positif.

Pemberian remisi dilakukan usai pelaksanaan salat Idul Fitri 1447 H, di Rutan Kelas IIB Pangkep, Sabtu (21/3/2026).

Pelaksanaan Salat Id yang digelar di lapangan Rutan diikuti oleh jajaran petugas bersama ratusan warga binaan.

Setelah rangkaian ibadah selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian remisi kepada narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif.

Kegiatan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Remisi oleh Kepala Sub Seksi Pelayanan, Djufri Rasyid, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan SK Remisi secara simbolis oleh Kepala Rutan kepada perwakilan warga binaan.

Selanjutnya, Kepala Rutan, Irphan Dwi Sandjojo, membacakan amanat tertulis Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Agus Andrianto.

“Idul Fitri merupakan momentum kemenangan setelah menjalani ibadah Ramadan, yang tidak hanya dimaknai sebagai menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai keberhasilan dalam mengendalikan diri dan memperbaiki perilaku,” ucapnya.

Dengan semangat Idul Fitri, diharapkan pemberian remisi ini membawa harapan baru bagi warga binaan untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. (Sah)

