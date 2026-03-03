116 UMKM Andil di Muslim LifeFair Makassar 2026, Target 40 Ribu Pengunjung

MAKASSAR, UPEKS.co.id- Muslim LifeFair Makassar 2026 kembali hadir di Kota Makassar pada 1–3 Mei 2026 mendatang di Summarecon Makassar Convention Center (SMCC).

Event ini menargetkan 40.000 pengunjung dan melibatkan 116 pelaku UMKM dari berbagai sektor industri halal.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengapresiasi penyelenggaraan event tersebut yang untuk pertama kalinya digelar di Makassar. Ia menilai kehadiran Muslim LifeFair akan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kehadiran event ini pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian Kota Makassar. Ekonomi masyarakat harus tumbuh sehingga infrastruktur kota juga ikut terbangun,” ujarnya saat Launching dan Jumpa Pers di Bank Mega Syariah, Senin (2/3/2026).

Bendahara Umum Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia (KPMI), Tengku Fadil Aruna, menjelaskan bahwa keterlibatan pihaknya bertujuan membantu pengusaha muslim meningkatkan skala usaha (scale up).

Dukungan tersebut mencakup perizinan, sertifikasi halal, produksi, hingga akses pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah.

“Kami fokus bagaimana usaha kita bisa scale up, dengan izin, sertifikat halal, produksi, pembiayaan, dengan lembaga keuangan sendiri yang dapat mensupport pengusaha-pengusaha kita,” jelasnya.

Kata dia, Makassar dipilih sebagai pintu masuk pasar Indonesia Timur. Selain bazaar produk halal, rangkaian kegiatan juga mencakup talkshow, kajian, Muslim Entrepreneur Sharing Session, hingga penjajakan pasar global dan trade.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang Bank Mega Syariah Makassar, Dr. Taufan Kurniawan, menyampaikan kebanggaannya atas terselenggaranya event ini. Menurutnya, Muslim LifeFair menjadi momentum mempererat kolaborasi antar pelaku usaha muslim.

Ketua Pengusaha Muslim Indonesia Korwil Sulawesi Selatan, Khaidir Khaliq, menilai penyelenggaraan pameran dengan skala besar ini menjadi langkah strategis bagi pengembangan pasar halal di Indonesia Timur.

General Manager PT Lima Event, Zaky Ramadhan juga menuturkan bahwa Muslim LifeFair telah digelar sebanyak 15 kali dan Makassar menjadi kota pertama di Indonesia Timur yang menjadi tuan rumah.

Dia optimistis target puluhan ribu pengunjung dapat tercapai dan memberikan efek berganda terhadap sektor UMKM, perhotelan, kuliner, dan transportasi.

Selain menghadirkan pameran produk halal, event ini juga akan diramaikan zona kuliner halal, program anak dan keluarga, networking bisnis, serta aktivasi komunitas.

“Tiket masuk dibanderol Rp20.000 untuk pembelian online dan Rp25.000 pembelian langsung di lokasi. Dengan target 40.000 pengunjung dan partisipasi ratusan brand halal, Muslim LifeFair Makassar 2026 diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi umat sekaligus memperkuat posisi Makassar sebagai pusat pertumbuhan industri halal di kawasan Indonesia Timur,” kunci dia. (Mimi)