Tradisi Juara: MAN Insan Cendekia Gowa Juara Umum pada Ajang Tesis 2026

Gowa, Upeks–Kompetisi ilmiah bertajuk Tesis 2026 yang digagas oleh OSIS 159 SMA Negeri 1 Gowa menjadi ruang adu gagasan, nalar, dan ketajaman intelektual bagi pelajar tingkat menengah dari berbagai daerah. Ajang olimpiade sains yang digelar di kampus SMA Negeri 1 Gowa tersebut diikuti sekitar 300 peserta yang berasal dari kabupaten dan kota di sekitar Gowa–Makassar, menghadirkan atmosfer kompetisi akademik yang kompetitif sekaligus edukatif.

Tesis 2026 dirancang sebagai wahana seleksi kecakapan akademik lintas disiplin ilmu. Sebanyak sembilan mata pelajaran diolahragakan secara simultan, meliputi matematika, fisika, geografi, kebumian, astronomi, informatika, ekonomi, biologi, dan kimia. Ragam cabang ini tidak hanya menguji daya hafal dan ketepatan hitung, tetapi juga menakar kemampuan analitis, pemahaman konseptual, serta daya nalar saintifik peserta dalam merespons problem berbasis fenomena alam dan sosial.

Di tengah ketatnya persaingan, MAN Insan Cendekia Gowa tampil menonjol dengan torehan prestasi prestisius. Dua siswa terbaik madrasah tersebut berhasil meraih posisi puncak pada cabang lomba berbeda.

Muhammad Zain Al Rasyid (kelas X.A) dinobatkan sebagai Juara I cabang Kebumian, setelah menunjukkan penguasaan komprehensif terhadap dinamika geosfer, proses tektonik, hingga analisis kebencanaan berbasis data. Sementara itu, Fikri Fadhil Syarif (kelas XI C) menyabet Juara I cabang Fisika, berkat ketajaman logika dan presisi pemecahan soal yang menuntut integrasi konsep mekanika, gelombang, dan penalaran matematis tingkat lanjut.

Juga Brian Bangapadang (X.C) mengikuti cabang lomba Ekonomi, Moehammed Zaky Ali (X.C) mengikuti cabang lomba Ekonomi, Muhammad Wahbah Iyadussanad (X.D) mengikuti cabang lomba Ekonomi, Muh. Adzka saadilah (X.D) mengikuti cabang lomba Geografi yang turut memberikan sumbangsih dan partisipasinya dalam ajang ini sehingga mengantarkan MAN Insan Cendekia Gowa meraih predikat Juara Umum Tesis 2026 setelah dua siswa terbaiknya berhasil meraih Juara I pada cabang lomba strategis.

Capaian tersebut menegaskan konsistensi MAN Insan Cendekia Gowa sebagai madrasah unggulan yang tidak hanya menanamkan fondasi keilmuan, tetapi juga menumbuhkan etos akademik berdaya saing tinggi. Prestasi ini merupakan buah dari ekosistem pembelajaran yang terstruktur, pembinaan intensif, serta kultur ilmiah yang terus dipupuk secara berkelanjutan.

Kepala MAN Insan Cendekia Gowa, Burhanuddin, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas capaian para siswa. Ia menilai keberhasilan tersebut sebagai manifestasi kerja kolektif dan visi pendidikan yang berpijak pada mutu dan integritas akademik.

“Prestasi ini bukan sekadar angka dan piala, melainkan penanda bahwa ikhtiar, disiplin, dan kecintaan pada ilmu pengetahuan akan selalu menemukan jalannya. Saya mengucapkan selamat kepada ananda Muhammad Zain Al Rasyid dan Fikri Fadhil Syarif, serta seluruh siswa hebat yang berkompetisi dalam ajang ini. Terima kasih kepada seluruh guru pembina dan pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inilah buah dari kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja bermakna yang terus kita ikhtiarkan di MAN Insan Cendekia Gowa,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa madrasah akan terus memperkuat pembinaan talenta sains sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam mencetak generasi berkarakter, berwawasan global, dan berakar pada nilai-nilai keilmuan. “Madrasah harus hadir sebagai pusat keunggulan intelektual. Prestasi ini menjadi pemantik semangat untuk melompat lebih jauh, menembus kompetisi yang lebih luas, dan membawa nama daerah serta institusi ke panggung nasional,” tambahnya.

Keberhasilan pada Tesis 2026 ini sekaligus mempertegas posisi MAN Insan Cendekia Gowa sebagai lokomotif prestasi akademik di Sulawesi Selatan, sebuah madrasah yang konsisten menautkan tradisi keilmuan, kecerdasan strategis, dan visi kepemimpinan yang kokoh dalam satu tarikan napas pendidikan.(rls)