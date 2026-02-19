TPP ASN Sulsel Disesuaikan 20%, Ini Alasan Pemprov

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Pemprov Sulsel melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 20% pada tahun 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis menjaga kesehatan fiskal daerah, sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulsel, Erwin Sodding menjelaskan, penyesuaian tersebut tidak terlepas dari kebijakan nasional yang mewajibkan pemerintah daerah menekan belanja pegawai maksimal 30% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2027.

“Saat ini porsi belanja pegawai Pemprov Sulsel masih berada di kisaran 31 hingga 32%. Sementara pemerintah pusat menargetkan pada 2027 tidak boleh melebihi 30%,” kata Erwin.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan langkah antisipatif sejak sekarang, agar struktur APBD 2027 bisa memenuhi ketentuan mandatory spending yang telah ditetapkan.

Erwin menjelaskan, penyesuaian tidak menyentuh hak wajib ASN seperti gaji pokok dan tunjangan melekat lainnya. Komponen yang disesuaikan hanya pada tambahan penghasilan yang sifatnya tidak wajib, yakni TPP.

Ia berharap kebijakan tersebut menjadi langkah preventif agar pengelolaan keuangan daerah tetap stabil, tidak defisit, dan tetap mampu membiayai program prioritas pembangunan.

Karena itu, Erwin Sodding menekankan bahwa TPP ASN untuk tahun ini bukan hanya mendapat sekian persen, tetapi mengalami penyesuaian sebesar 20%.

“Gaji pokok tetap aman. Yang disesuaikan adalah komponen tambahan seperti TPP. Ini bagian dari penataan fiskal agar tetap sehat dan berkelanjutan,” pungkasnya. (eky)