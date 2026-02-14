TP2DD Kabupaten Enrekang Ikuti Rakorwil P2DD Wilayah Timur

ENREKANG, UPEKS– Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Enrekang mengikuti Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Wilayah Timur Tahun 2026 yang dilaksanakan secara hybrid, Kamis (12/2/2026).

TP2DD Kabupaten Enrekang mengikuti kegiatan secara daring dari Kantor Pemerintah Kabupaten Enrekang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang selaku Ketua Pelaksana Harian TP2DD, Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Sekretaris TP2DD, serta jajaran anggota TP2DD Kabupaten Enrekang.

Rakorwil TP2DD Wilayah Timur merupakan forum koordinasi strategis dalam rangka mempercepat dan memperluas implementasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, baik pada sisi penerimaan maupun belanja daerah. Kegiatan ini juga menjadi wadah evaluasi serta penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah dalam mendorong transformasi digital.

Adapun materi yang disampaikan dalam Rakorwil meliputi Sosialisasi Kriteria Evaluasi Kinerja TP2DD (Championships 2026), Katalis P2DD terkait penguatan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah dan integrasi SIPD–SNAP, serta showcasing dan pemaparan praktik baik (use case) kerja sama penyediaan infrastruktur sinyal/jaringan di daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Enrekang selaku Ketua Pelaksana Harian TP2DD menyampaikan bahwa partisipasi aktif dalam Rakorwil ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Enrekang dalam mendukung percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Melalui keikutsertaan dalam Rakorwil P2DD Wilayah Timur Tahun 2026, TP2DD Kabupaten Enrekang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta meningkatkan implementasi transaksi non-tunai sebagai bagian dari reformasi tata kelola keuangan daerah yang modern dan terintegrasi,”kata Sekda Enrekang . (sry)