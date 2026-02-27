THR 2026 Cair! Ini Tips Belanja Cerdas untuk Upgrade Gaya dengan Levi’s®️ Matahari Collection

JAKARTA, Upeks – Memasuki minggu pertama pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), masyarakat Indonesia mulai merencanakan berbagai kebutuhan Ramadan dan Idulfitri. Levi’s®️ mengajak konsumen untuk berbelanja dengan lebih bijak melalui prinsip smart spending, terutama dalam memilih fashion item yang tahan lama dan mudah dipadu-padankan.

Alih-alih membeli secara impulsif, konsumen dapat memprioritaskan item yang memiliki nilai pakai tinggi dan relevan untuk berbagai kesempatan. Denim menjadi salah satu pilihan yang tepat karena sifatnya yang versatile, durable, dan tidak lekang oleh waktu.

“THR adalah momen yang dinantikan banyak orang. Kami ingin mengajak konsumen untuk tetap menikmati momen tersebut, namun dengan pendekatan yang lebih mindful dalam berbelanja,” ujar Stiffen Andika, Country Marketing Lead, PT Levi Strauss Indonesia. “Memilih item yang timeless dan dapat dipakai berulang kali adalah salah satu cara sederhana untuk memastikan setiap pembelian terasa lebih bernilai.”

Tips Cerdas Mengelola THR untuk Fashion

Levi’s®️ membagikan beberapa tips dan tricks sederhana dalam memanfaatkan THR untuk berbelanja kebutuhan upgrade wardrobe:

● Prioritaskan kebutuhan utama terlebih dahulu, termasuk kewajiban keluarga dan tabungan.

● Sisihkan sebagian untuk self-reward, namun pilih produk yang tahan lama.

● Pilih wardrobe essentials yang bisa dipakai dari momen Lebaran hingga akhir tahun.

● Perhitungkan cost-per-wear, bukan hanya harga beli.

Levi’s®️ Matahari Collection: Timeless, Versatile, dan Accessible

Sebagai bagian dari momentum Ramadan dan Raya, Levi’s®️ juga hadirkan koleksi pilihan yang tersedia di gerai Matahari, menampilkan denim dan atasan yang mudah dipadu-padankan untuk berbagai aktivitas sehingga perhitungan cost-per-wear pun menjadi rendah, terutama Levi’s®️ 501®️ Original Jeans, Levi’s®️ 505™️ Regular Jeans dan Levi’s®️ 511™️ Slim Jeans:

● Levi’s®️ 501®️ menjadi pilihan tepat untuk Ramadan dan Raya berkat siluet straight leg yang timeless dan proporsional, memberi ruang layering tanpa terlihat berlebihan. Potongannya yang tidak terlalu slim memudahkan padu padan dengan tunik, oversized shirt, atau long outer untuk tampilan yang sopan dan rapi. Dengan struktur denim yang polished, 501®️ menghadirkan keseimbangan antara heritage klasik Levi’s®️ dan gaya modest yang modern.

● Levi’s®️ 505™️ Regular Jeans dikenal sebagai salah satu siluet paling versatile dalam lini Levi’s®️. Dengan potongan regular yang lurus dari pinggang hingga kaki, 505™️ menawarkan kenyamanan sekaligus tampilan yang clean dan rapi. Fit yang tidak terlalu ketat maupun longgar membuatnya mudah dipadukan dengan atasan formal atau kasual, menjadikannya pilihan ideal dari kantor hingga buka puasa bersama tanpa perlu berganti outfit.

● Levi’s®️ 511™️ menawarkan siluet slim yang clean dan modern bagi mereka yang menginginkan tampilan lebih sleek tanpa terasa ketat. Potongannya yang mengikuti bentuk tubuh tetap nyaman dan mudah dipadukan dengan kemeja loose, knit ringan, atau outer panjang. Dengan karakter yang refined dan versatile, 511™️ cocok untuk tampil percaya diri dan rapi di berbagai momen Ramadan dan Raya.

“Denim yang tepat bukan hanya soal gaya, tetapi tentang bagaimana ia bisa mengikuti ritme aktivitas sehari-hari,” tambah Stiffen. “Melalui koleksi Levi’s®️ di Matahari, kami ingin menghadirkan pilihan yang tidak hanya stylish, tetapi juga relevan dan mudah diakses oleh konsumen. Segera kunjungi gerai Matahari Department Store terdekat dan upgrade gaya untuk Raya yang makin meriah!”

Dalam rangka sambut Ramadan dan Idul Fitri, Levi’s®️ juga hadirkan Levi’s®️ Raya Campaign yang masih berlangsung hingga 29 Maret 2026. Konsumen berkesempatan mendapatkan voucher belanja senilai hingga Rp500.000 dengan bergabung sebagai Redtab Member – ini merupakan bentuk apresiasi Levi’s®️ terhadap loyalitas konsumen di momen spesial ini.(rls)