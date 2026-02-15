Target 100 Ribu Jemaah Kian Realistis, Paotere Travel Rekrut 200 Mitra Baru

MAKASSAR,UPEKS.co.id– Paotere Travel merekrut 200 mitra baru dalam Seminar Gema Haji dan Umrah 2026 yang digelar di Hotel Dalton Makassar. Penambahan mitra ini dinilai memperkuat langkah perusahaan dalam mengejar target 100 ribu jemaah.

Kegiatan tersebut menjadi strategi ekspansi jaringan pelayanan sekaligus penguatan kapasitas mitra dalam memasarkan program haji dan umrah. Seminar menghadirkan coach bisnis Fiko Andriansyah serta penceramah Rajamuddin Patong yang memberikan pembekalan terkait strategi pemasaran, penguatan mental pelayanan, dan nilai spiritual dalam melayani tamu Allah.

Manajemen Paotere Travel menyebutkan, penambahan mitra bukan sekadar upaya meningkatkan jumlah jemaah, tetapi juga bagian dari strategi perluasan layanan ke luar Sulawesi hingga ekspansi ke Pulau Jawa. Saat ini, brand Paotere Travel mulai dikenal di sejumlah kota besar di wilayah tersebut.

“Dengan bekal 20 ribu jemaah yang telah kami layani, ini menjadi modal kuat bagi para mitra baru untuk membangun kepercayaan bersama Paotere Travel,” ujar manajemen.

Salah satu mitra baru, Kamaruddin, mengaku antusias atas peluang kemitraan yang dibuka. Ia menilai kesempatan tersebut memberi ruang bagi masyarakat untuk berkembang bersama perusahaan.

Owner Paotere Travel, Kurniyawati Natsir, menegaskan bahwa kemitraan bukan semata-mata bisnis, melainkan bentuk pelayanan kepada tamu Allah. “Menjadi mitra artinya menjadi pelayan tamu Allah. Para mitra bekerja dalam sunyi, memuliakan tamu Allah dengan pelayanan maksimal,” ujarnya.

Seminar di Makassar ini menjadi titik awal roadshow Paotere Travel ke berbagai kota besar di Pulau Jawa. Perusahaan juga menawarkan skema komisi hingga Rp2 miliar sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan mitra.

Di penghujung acara, suasana haru menyelimuti ruangan saat satu peserta calon mitra menerima hadiah umrah gratis. Kegiatan yang dihadiri lebih dari 200 mitra tersebut ditutup dengan optimisme untuk membawa lebih banyak jemaah menuju Tanah Suci melalui pelayanan terbaik. (***)