Tak Mau Pelayanan Terhambat, Kapolres Pelabuhan Makassar Periksa Kesiapan Randis Bhabinkamtibmas

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Demi memastikan personel siap bergerak kapan pun dibutuhkan warga, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti melakukan pengecekan seluruh kendaraan dinas (randis) Bhabinkamtibmas.

Kegiatan tersebut, sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terus diperkuat oleh Polres Pelabuhan Makassar. Pengecekan ini bukan sekadar rutinitas, tetapi langkah nyata memastikan seluruh sarana operasional dalam kondisi prima.

Mulai dari kondisi mesin, kelengkapan surat kendaraan, hingga sparepart pendukung diperiksa satu per satu, guna menjamin kesiapan personel saat menjalankan tugas pelayanan dan menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti menegaskan bahwa disiplin serta rasa tanggung jawab terhadap aset negara menjadi kunci utama dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Disiplin itu harus. Seluruh aset negara yang kita gunakan hari ini merupakan amanah yang harus kita rawat dan pergunakan dengan sebaik-baiknya, apalagi digunakan sebagai pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semua harus siap, baik personel maupun kendaraannya,” ujarnya.

Menurutnya, kesiapan kendaraan dinas merupakan bagian penting dalam menunjang mobilitas personel Bhabinkamtibmas di lapangan. Dengan randis yang layak pakai, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan maksimal.

Sementara itu, Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil menambahkan bahwa kegiatan pengecekan randis dilakukan secara rutin sebagai bentuk komitmen institusi dalam meningkatkan profesionalisme anggota.

“Pengecekan randis ini bertujuan memastikan seluruh personel Bhabinkamtibmas siap operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kendaraan yang prima akan mendukung respons cepat terhadap setiap kebutuhan maupun pengaduan warga,” terang Adil, Rabu (25/2/2026).

Melalui kegiatan ini, Polres Pelabuhan Makassar ingin memastikan bahwa setiap personel dan sarana pendukung benar-benar siap memback up seluruh kegiatan pelayanan kamtibmas.

“Dengan kesiapan tersebut, diharapkan kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” harap Adil.(Jay)