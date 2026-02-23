Sinergitas Kamtibmas di Bulan Suci, Polres Pelabuhan Makassar Satukan Stakeholder Lewat Buka Puasa Bersama

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Nuansa hangat dan penuh kekeluargaan terasa kuat saat Polres Pelabuhan Makassar menggelar kegiatan buka puasa bersama di bulan suci Ramadan 1447 H/2026 M, pada Senin (23/2/2026).

Momentum ini bukan sekadar berbagi hidangan berbuka, tetapi menjadi simbol kuat sinergitas antara Polri, stakeholder, serta masyarakat dalam menjaga persaudaraan dan stabilitas wilayah.

Kegiatan yang digelar di Aula Polres Pelabuhan Makassar tersebut, dihadiri langsung Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti, didampingi Waka Polres Kompol Hardjoko, para Pejabat Utama, serta jajaran perwira Polres Pelabuhan Makassar.

Turut hadir pula berbagai unsur pemerintah dan tokoh masyarakat, di antaranya Camat Wajo Ivan Kalalembang, Camat Ujung Tanah Andi Unru, Camat Sangkarrang Andi Asdhar, Ketua PMII, Presiden Mahasiswa Unismuh, Ketua BEM Hukum Unibos, Ketua CLAT, Sekjen APPI, Ketua DPP Elang Timur Indonesia, Ketua GPII Makassar, Wakil Ketua FSPTI TKBM Pelabuhan Makassar, hingga Ketua Banser Kota Makassar.

Buka puasa bersama ini menjadi ajang mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat soliditas lintas elemen dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya selama Ramadan yang identik dengan meningkatnya aktivitas warga.

Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan Makassar AKBP Rise Sandiyantanti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga kebersamaan dan menciptakan suasana wilayah yang aman serta kondusif.

“Hendaknya momentum ini kita jadikan sebagai sarana mempererat ukhuwah dan memperkuat sinergitas. Kami berharap dukungan dari seluruh tokoh dan stakeholder agar situasi kamtibmas di wilayah Pelabuhan Makassar tetap aman, damai, dan terkendali,” ungkapnya.

Ia menegaskan, kolaborasi antara aparat keamanan dan seluruh komponen masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas wilayah, terlebih di momentum Ramadan yang sarat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pencerahan rohani dan doa bersama, menambah kekhidmatan suasana menjelang waktu berbuka.

Melalui kegiatan ini, Polres Pelabuhan Makassar berharap hubungan harmonis antara Polri dan masyarakat semakin erat, sehingga tercipta lingkungan yang aman, damai, dan penuh kebersamaan.(Jay)