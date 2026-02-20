Sidak Pasar Terong, Gubernur Sulsel Pastikan Harga Sembako Terkendali

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel, Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta Wali Kota Makassar melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga kebutuhan pangan di Pasar Terong, Kota Makassar, Jumat (20/2/2026).

Sidak dilakukan untuk memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

Dari hasil pemantauan langsung di lapangan, Gubernur Andi Sudirman mengaku jika harga sembako dan sejumlah komoditas pangan, relatif stabil dan masih terkendali.

“Ada yang naik karena momentum awal Ramadan, tetapi masih dalam batas wajar dan terkendali. Ada juga yang turun,” ungkap Andi Sudirman.

Ia menjelaskan, salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah daging sapi, dari sebelumnya Rp120 ribu menjadi Rp130 ribu per kilogram.

Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya permintaan masyarakat pada awal Ramadan, namun dinilai masih dalam batas normal.

Sementara itu, harga bawang merah justru mengalami penurunan dari Rp35 ribu menjadi Rp30 ribu per kilogram.

Selain itu, minyak goreng merek Minyak Kita dari Bulog terpantau stabil, dan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tersedia, untuk menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

Ketersediaan stok pangan dinilai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan.

Andi Sudirman menegaskan, Pemprov Sulsel akan terus melakukan pemantauan secara intensif guna memastikan stabilitas harga, serta kelancaran distribusi pangan tetap terjaga selama Ramadan.

“Insya Allah, kita terus menjaga stabilitas harga pangan selama Ramadan. Posko standardisasi harga dari Bulog juga telah disiapkan sebagai langkah pengendalian dan pengawasan di lapangan,” pungkasnya. (eky)