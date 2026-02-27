Serambi Ramadan: Hangatnya Kebersamaan dalam Momen Berbuka di ON20 Hall & Dine, Aston Makassar

Makassar, Upeks – Menyambut bulan suci Ramadan 1447 H, Aston Makassar Hotel & Convention Center menghadirkan promo berbuka puasa bertajuk “Serambi Ramadan”, sebuah pengalaman iftar istimewa yang menghadirkan kehangatan kebersamaan melalui sajian kuliner yang beragam dalam suasana yang nyaman dan penuh makna, berlokasi di ON20 Hall & Dine.

Dengan harga yang terjangkau yaitu IDR 158.000 net per orang, para tamu dapat menikmati berbagai pilihan hidangan berbuka puasa yang menggugah selera, mulai dari jajanan tradisional, hidangan utama, hingga aneka menu penutup yang disiapkan secara spesial untuk menemani momen berbuka bersama keluarga, sahabat, maupun kolega.

Untuk menambah kemeriahan Ramadan, tersedia pula promo spesial Beli 10 Gratis 1 dengan maksimal pemesanan hingga 30 orang, sehingga sangat cocok untuk acara buka puasa bersama dalam grup.

Iftar “Serambi Ramadan” diselenggarakan setiap hari di ON20 Hall & Dine mulai pukul 17.30 hingga 21.00 WITA, dengan suasana yang semakin semarak melalui Live Music yang akan hadir setiap Jumat hingga Minggu, sehingga pengalaman berbuka yang tidak hanya lezat tetapi juga penuh hiburan dan kehangatan.

Promo ini berlaku hingga 17 Maret 2026 mendatang, sehingga para tamu memiliki kesempatan untuk merencanakan momen berbuka puasa yang berkesan lebih awal.

Melalui tema Serambi Ramadan, Aston Makassar Hotel & Convention Center ingin menghadirkan tempat berkumpul yang merefleksikan makna Ramadan sebagai waktu untuk berbagi, mempererat silaturahmi, dan menikmati kebersamaan dalam suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan. (*)