Selama Ramadan, Kapolres Enrekang Minta Seluruh Kapolsek Patroli Rutin Setiap Malam

ENREKANG, UPEKS–Kapolres Enrekang, AKBP Hari Budiyanto memanggil semua Kapolsek di Wilayah kerjanya dan segera memerintahkan untuk melakukan patroli setiap malam selama Bulan Ramadan 1447 H agar kondisi tetap aman terkendali.

Hal ini disampaikan Kasi Humas Polres Enrekang AKP. Abd. Samad, SH, MH kepada Upeks diruang kerjanya beberapa hari lalu. AKP Abd. Samad mengatakan imbauan Kapolres Enrekang bermula dari adanya kegiatan lomba lari yang diduga ada unsur judi didalamnya dan video tersebut sudah tersebar di Media sosial. Kegiatan tersebut dilakukan pada jam-jam rawan dan terjadi disalah satu Kelurahan di Kecamatan Enrekang.

“Dengan adanya video yang beredar, adanya masyarakat yang melakukan lomba lari kita tidak tahu apakah benar ada unsur judinya yang terjadi di malam pertama Bulan Ramadan, sehingga ada imbauan yang dikeluarkan oleh Pak Kapolres terkait situasi di Bulan Ramadan salah satunya adalah tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menciderai Bulan Suci Ramadan seperti lomba lari yang ada unsur judinya,” kata Kasi Humas Polres Enrekang.

Imbauan Kapolres bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Enrekang agar Masyarakat melakukan hal-hal positif di Bulan Suci Ramadan. Disamping para Kapolsek juga rutin setiap malam melakukan patroli.

Selain itu Kapolres Hari Budiyanto juga mengimbau agar masyarakat menghindari minuman keras. Imbauan ini diminta agar disosialisasikan di semua Masjid di Kabupaten Enrekang terutama oleh para Bhabinkamtibmas.

Tidak sampai di situ, Kapolres Enrekang dengan tegas memberikan peringatan kepada masyarakat melalui para Kapolsek untuk tidak melakukan aktivitas meminum Miras yang berpotensi mengakibatkan kegaduhan, perkelahian yang bisa saja berujung nelayangnya nyawa seseorang seperti yang baru-baru terjadi di Kecamatan Baraka.

“Contoh kejadian di Baraka ini berawal dari minum minuman keras sehingga terjadi penganiayaan yang mengakibatkan salah satu meninggal dunia sehingga itu menciderai Bulan Suci Ramadan dan imbauan itu selalu di ulang-ulang dan disampaikan kepada Kapolsek sebisa mungkin menyampaikan kepada Bhabinnya untuk disampaikan disetiap Masjid,” kata AKP Abd. Samad.

Kasi Humas mengatakan, selain Kapolres, Kasar Lantas Polres Enrekang juga tegas mengimbau jika ada yang melakukan balap liar maka motor mereka akan ditahan dan Baru boleh diambil setelah lebaran atau sesuai waktu yang ditentukan pada surat tilang.

Poin penting dari Imbauan Kapolres Enrekang AKBP Hari Budiyanto selama bulan Suci Ramadan adalah menjaga situasi Kamtibmas tetap terkendali, menghormati Ummat Islam yang sedang menjalankan Ibadah Puasa, menghindari kegiatan negatif, bijak dalam menggunakan media sosial dan meningkatkan kepedulian dan rasa empati kepada sesama. (sry/suk)