Sejumlah Program Prioritas UCU-IWAN Sukses Terlaksana 

ENREKANG, UPEKS.co.id — Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang merefleksi capaian kinerja Satu tahun kepemimpinan Bupati Enrekang H. Muh. Yusuf Ritangnga dan Wakil Bupati Enrekang Andi Tenri Liwang La Tinro. Dalam setahun, beberapa program-program prioritas yang telah dijanjikan dalam Visi dan misi saat kampanye kini sudah terealisasi.

Salah satu program prioritas pasangan yang dikenal dengan sebutan UCU-IWAN adalah sektor pertanian melalui program jaminan gagal panen bagi para petani. Pasangan ini telah membuktikan melalui jalinan kerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo).

Pada tahap awal, program Jaminan Gagal Panen ini akan memberikan perlindungan asuransi untuk komoditas padi dengan luasan 1.100 Hektar sawah.

Program ini memberikan jaminan kepada petani padi untuk tidak lagi khawatir dan cemas jika terjadi gagal panen karena sudah ada asuransi yang menjamin mereka.

Selain itu, dalam satu tahun ini, Pemerintah melalui Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) telah membagikan ratusan Alsintan untuk Pra dan Pasca Panen seperti Combine dan Traktor Roda Empat dan Roda Dua.

Pengadaan Mobil damkar yang juga menjadi janji saat kampanye telah diwujudkan dengan pengadaan dua unit mobil damkar sehingga untuk armada damkar di Enrekang saat ini berjumlah 5 unit mobil Damkar.

Dalam satu tahun perjalanan Pemerintahan UCU-IWAN kendala anggaran akibat efisensi yang dilakukan Pemerintah Pusat dan adanya utang jangka pendek dan jangka penjang memberi beban sehingga progres program kerja belum maksimal tercapai.

Namun, keinginan untuk mewujudkan pencapaian visi menuju Enrekang Sejahtera untuk semua tetap memerlukan tekad dan kerja yang keras.

Pada tahun 2025 Pemerintah telah membayar utang sebesar 30,7 Miliar dari beban utang pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 217 Miliar.

Di sektor Infrastruktur jalan, perbaikan jalan poros Cakke Baraka menjadi kado ulang tahun bagi masyarakat sebab tahun ini jalan yang bertahun-tahun dinanti perbaikannya sudah dapat dilalui tanpa jalan yang berlubang dan bergelombang lagi.

Anggaran perbaikan jalan poros cakke-baraka itu mencapai 22 miliar lebih bersumber dari anggaran pusat. Selain itu Pemerintah juga mendapat alokasi anggaran perbaikan Irigasi sebesar 33 milyar. Tahun 2025 juga ditandai dengan perbaikan jalan Poros Malawwe – Surakan sepanjang 1,4 kilometer.

Refleksi satu tahun perjalanan pemerintahan UCU-IWAN yang bertepatan dengan Ulang Tahun ke-66 Kabupaten Enrekang dan Momen Ramadhan, Pemerintah dibawah Kepemimpinan Bupati H. Muh. Yusuf Ritangga dan Wakil Bupati Andi Tenri Liwang La Tinro, berharap dapat terus bekerja keras dan tetap berkomitmen untuk memberi hasil maksimal di tahun 2026. (sry)