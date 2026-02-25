Sambut Ramadan 2026 XLSMART Hadirkan Beragam Promo Spesial dari XL, AXIS dan XL SATU  

JAKARTA, Upeks–Menyambut bulan suci Ramadan 2026, PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) menghadirkan beragam penawaran spesial yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup digital pelanggan dan masyarakat selama bulan penuh berkah. Inisiatif ini mempertegas komitmen XLSMART sebagai pemimpin layanan digital yang berorientasi pada pengalaman pelanggan, menghadirkan konektivitas yang andal, adaptif, dan relevan di momen-momen penting nasional seperti Ramadan. Didukung dengan integrasi jaringan yang semakin luas dan andal, XLSMART juga siap menghadapi proyeksi lonjakan trafik selama Ramadan hingga akhir, sekaligus memberi pelayanan yang efisien terhadap lebih dari 73 juta pelanggan setia XLSMART.

Chief Marketing Officer XLSMART, Alfons Eric Bosch Sansa, menyatakan, “Ramadan selalu menjadi momen spesial di mana kebutuhan akan akses internet berkualitas meningkat, baik untuk beribadah secara daring, berbagi momen kebersamaan, hingga mencari hiburan saat menunggu waktu berbuka. XLSMART berkomitmen untuk terus memastikan kenyamanan pelanggan di momen spesial bulan suci Ramadan, sejalan dengan visi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang paling dicintai pelanggan. Untuk itu, kami menghadirkan produk layanan XL, AXIS, hingga layanan home broadband XL SATU, guna memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman digital terbaik dalam berkomunikasi dan bersilaturahmi menggunakan layanan-layanan XLSMART.”

Bagi pelanggan setia XL, tersedia paket spesial Ramadan hingga Idul Fitri yang dapat diakses melalui aplikasi myXL mulai periode 19 Februari hingga 25 Maret 2026. Adapun paket spesial internet Ramadan dari XL sebagai berikut :

Paket Spesial Internet Ramadan :

Paket Flex Max dengan masa aktif 28 hari yang sudah dilengkapi akses aplikasi Muslim Pro Premium selama bulan Ramadan dengan pilihan paket :

Flex Max kuota 150GB seharga Rp 150 ribu

Flex Max kuota 250GB seharga Rp 200 ribu

Flex Max kuota 500GB seharga Rp 300 ribu

Paket Ultra 5G+ mulai Rp150 Ribu untuk 150GB, dengan pilihan bonus berlangganan aplikasi Vidio Platinum atau Muslim Pro Premium selama bulan Ramadan dan kecepatan internet hingga 500 Mbps di kota-kota area 5G serta bebas roaming di 9 negara.

Paket Kuota Sahur & Ngabuburit : Kuota hemat hingga 9GB yang bisa digunakan pada waktu sahur pukul 00.00-06.00 WIB, dan waktu menunggu buka puasa (Ngabuburit) pada pukul 16.00-20.00. Paket ini tersedia di aplikasi myXL & juga marketplace favorit.

Paket Muslim Pro : Layanan bebas iklan Muslim Pro untuk periode 7 hari dan 30 hari guna menunjang kelancaran beribadah, mulai dari harga Rp 6 ribu.

Paket Umroh Plus : Paket spesial 6GB untuk 10 hari dengan harga Rp 245 ribu,-

Informasi lengkap mengenai promo XL tersebut dapat diakses dengan mengunjungi situs resmi di https://www.xl.co.id/

Sementara AXIS kembali hadir dengan mendukung semangat jiwa muda untuk tetap terkoneksi melalui rangkaian promo yang dirancang khusus untuk menemani aktivitas para milenial hingga Gen Z selama 24 jam penuh, sebagai berikut :

Promo ANTI BATAL : Mulai dari harga Rp 6 ribuan, pelanggan dapat menikmati paket khusus di waktu tertentu yang tersedia dari 18 Februari hingga 9 Maret 2026. Selain itu untuk paket Booster Sahur (00.00-06.00 WIB) dan paket Booster Bedug (17.00-20.00 WIB) yang tersedia mulai 23 Februari hingga 9 Maret 2026.

Promo MABAR : Bagi pecinta game, tersedia paket WARNET 3GB mulai Rp 11 ribuan yang dilengkapi bonus ROBUX di gim ROBLOX atau pilihan voucher game lainnya. Periode promo paket ini berlaku 18 Februari hingga 9 Maret 2026

Promo CONVERT PULSA TO PAHALA : Inovasi berbagi di bulan suci, di mana pelanggan AXIS dapat bersedekah dengan memberikan sisa pulsa mulai dari Rp 1 kepada pelanggan AXIS lainnya dalam bentuk kuota internet hingga 2GB mulai dari 18 Februari hingga 31 Maret 2026.

Hadir dengan semangat Ramadan yang tetap bermakna, AXIS menghadirkan pengalaman ngabuburit interaktif berhadiah di map INDO CHAT dan INDO VOICE dalam platform Roblox. Selain beraktivitas seru, para pemain dapat berinteraksi langsung dengan deretan konten creator ternama seperti Ustad Kalcer, Kiwiloki, Iqbal Parker, Pocket Singer, hingga Athar Alikhwan. Informasi lengkap dapat di cek melalui www.axis.co.id atau Instagram @axis_id.

Untuk mendukung momentum kebersamaan, hiburan keluarga, hingga aktivitas produktif selama Ramadan, XLSMART melalui layanan XL SATU menghadirkan promo Double Speed yang memberikan pelanggan baru kecepatan hingga 2x lipat selama 6 bulan dengan harga paket tetap. Melalui promo ini, pelanggan dapat menikmati peningkatan kecepatan sebagai berikut :

Paket 50 Mbps menjadi 100 Mbps

Paket 100 Mbps menjadi 200 Mbps

Paket 150 Mbps menjadi 300 Mbps

Promo ini berlaku terbatas hingga 31 Maret 2026, khusus bagi pelanggan baru dengan minimal masa berlangganan 12 bulan (syarat dan ketentuan berlaku), dengan harga berlangganan mulai dari Rp 200 ribuan per bulan. Selain internet rumah unlimited, XL SATU juga dilengkapi dengan opsi add-on Kuota HP Sekeluarga sebagai solusi praktis dalam satu layanan untuk internet rumah dan kebutuhan digital keluarga.

Informasi lengkap mengenai promo XL SATU tersebut dapat diakses dengan mengunjungi situs resmi di https://satu.xl.co.id/ .

Hadirnya berbagai penawaran spesial ini merupakan langkah nyata dan bagian dari komitmen berkelanjutan XLSMART dalam menghadirkan pengalaman digital yang unggul, adaptif, dan berbasis teknologi AI untuk memastikan pelanggan tetap terhubung dengan nyaman di setiap momen penting. Melalui langkah ini, XLSMART menegaskan komitmennya untuk menghadirkan konektivitas yang andal, adaptif dan berbasis AI — memperkuat peran sebagai pemimpin layanan digital nasional yang berorientasi pada pengalaman pelanggan.

XLSMART saat ini melayani sekitar 73 juta pelanggan, dan didukung dengan lebih dari 225 ribu BTS, dengan mayoritas BTS 4G dan ribuan BTS 5G, serta jaringan tulang punggung fiber optik yang membentang di sepanjang sebagian besar kepulauan Indonesia yang sangat luas. XLSMART terus berinvestasi untuk jaringan fiber, transmisi, backhaul, modernisasi jaringan, dan berbagai upgrade jaringan lainnya untuk meningkatkan stabilitas, kapasitas jaringan, dan kualitas layanan data seiring dengan terus meningkatnya trafik layanan data.(rls)