Sambut Berkah Ramadan, Sat Intelkam Polres Takalar Bagi-bagi Takjil

Takalar,Upeks.co.id– Dalam semangat Ramadan berbagi, personel Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) Polres Takalar menggelar bagi-bagi takjil kepada para pengguna jalan yang melintas di depan Mapolres Takalar, Senin (23/2/2026) sore.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian untuk mendekatkan diri dengan masyarakat sekaligus berbagi kebahagiaan di bulan suci Ramadan.

Berdasarkan pantauan awak media, pembagian takjil dipimpin langsung Kasat Intelkam AKP H. Asrullah didampingi KBO Intelkam IPTU A. Abdullah, bersama sejumlah personel.

Takjil dibagikan kepada pejalan kaki serta pengendara roda dua dan roda empat yang melintas di depan Mapolres Takalar.

AKP H. Asrullah mengatakan, kegiatan ini tidak sekadar berbagi makanan berbuka puasa, tetapi juga menjadi sarana membangun kebersamaan dan keharmonisan antara Polri dan masyarakat.

“Kehadiran kami menunjukkan komitmen Polri dalam melayani dan mengayomi masyarakat, terutama di bulan suci Ramadan,” ujarnya.

Asrullah menambahkan, berbagi di bulan Ramadan juga memiliki makna spiritual yang mendalam.

“Sedekah dapat membersihkan jiwa dari sikap materialisme dan egoisme. Seperti air yang mencuci kotoran, sedekah meringankan beban dan mendekatkan hati kepada Allah SWT,” tuturnya.

Usai kegiatan pembagian takjil, personel Sat Intelkam Polres Takalar melanjutkan dengan buka puasa bersama sebagai upaya mempererat tali silaturahmi antar anggota.(rif)