Sahabat Andalan Gelar “Andalan Ngabuburit”, Dorong Kebangkitan UMKM Sulsel di Bulan Ramadan

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Event kuliner dan bazar Ramadan bertajuk “Andalan Ngabuburit” resmi dibuka pada Senin (23/2/2026), di Pelataran Parkir Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, Jalan AP Pettarani, Makassar.

Kegiatan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk berburu takjil, sekaligus mendukung produk-produk UMKM lokal selama bulan suci Ramadan.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sulsel, Andi Eka Prasetya, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, “Andalan Ngabuburit” tidak hanya menjadi tempat jajan sore, tetapi juga ruang strategis bagi pelaku UMKM mempromosikan produk dan meningkatkan penjualan.

Ia menilai kegiatan ini sebagai bentuk nyata kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan pelaku usaha kecil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di Sulawesi Selatan.

“Event ini adalah wujud sinergi yang kuat untuk menggerakkan roda ekonomi daerah. Kami berharap pelataran ini menjadi titik temu di mana UMKM dapat tumbuh subur dan naik kelas, khususnya selama bulan Ramadhan,” kata Andi Eka.

Event ini menghadirkan puluhan tenant yang menyajikan aneka takjil tradisional, menu berbuka kekinian, produk kreatif dan kriya, hingga busana muslim.

Kehadiran berbagai sponsor besar seperti Bank Indonesia, PT Vale, Pertamina, Pelindo, Telkomsel, dan PLN turut memperkuat penyelenggaraan kegiatan, sekaligus menunjukkan dukungan luas terhadap pengembangan UMKM di Sulsel.

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Wahyu Purnama A, mengatakan, momen ngabuburit sebaiknya diisi dengan kegiatan positif yang bernilai ibadah dan sosial.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat menjadikan waktu menunggu berbuka sebagai sarana mempererat silaturahmi, berbagi kebaikan, serta meningkatkan kualitas ibadah di bulan Ramadan.

“Andalan Ngabuburit” berlangsung mulai 23 Februari hingga 18 Maret 2026, setiap hari pukul 15.00 hingga 22.00 Wita.

Selain bazar kuliner, berbagai hiburan dan kegiatan turut memeriahkan acara, seperti ceramah agama, stand up comedy, gim PUBG dan Mobile Legends, lomba mewarnai anak, serta talkshow bersama konten kreator Makassar.

Ketua Sahabat Andalan sekaligus pelaksana kegiatan, Rusmin Nur, mengapresiasi dukungan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan acara ini.

Ia pun menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Sulsel, khususnya Dinas Koperasi dan UKM, atas ruang dan kesempatan yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Ramadan tersebut.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung UMKM. Kami berharap ‘Andalan Ngabuburit’ dapat memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat luas,” pungkas Rusmin. (eky)