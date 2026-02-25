Safari Ramadan Polres Pelabuhan Makassar, Dari Salat Berjemaah hingga Berbagi Gizi untuk Jemaah Anak-anak

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Suasana hangat dan penuh kebersamaan terasa di Masjid Nurul Mustakim, Jalan Kalimantan, Kelurahan Ujung Tanah, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, saat jajaran Polres Pelabuhan Makassar melaksanakan Safari Ramadan.

Tak hanya beribadah bersama, kegiatan ini juga menghadirkan momen haru ketika anak-anak jemaah menerima susu bergizi dari kepolisian sebagai bentuk kepedulian di bulan suci.

Kegiatan Safari Ramadan yang rutin digelar tersebut, diawali dengan pelaksanaan Salat Isya berjemaah antara personel Polres Pelabuhan Makassar dan masyarakat sekitar. Kehadiran polisi di tengah jemaah menciptakan suasana akrab dan penuh kekeluargaan.

Usai salat, personel menyampaikan pesan-pesan kamtibmas guna mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan. Pesan tersebut disampaikan dengan pendekatan humanis agar masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga lingkungan yang aman dan kondusif.

Kebersamaan semakin terasa saat seluruh jemaah melanjutkan ibadah Salat Tarawih berjamaah, mencerminkan sinergi antara Polri dan masyarakat dalam nuansa spiritual Ramadan 1447 H.

Namun yang paling menyita perhatian, adalah ketika bantuan susu dari Kapolres Pelabuhan Makassar dibagikan kepada anak-anak jemaah Masjid Nurul Mustakim. Bantuan tersebut bertujuan membantu pemenuhan gizi sekaligus meningkatkan imun anak-anak agar tetap sehat selama menjalankan ibadah puasa.

Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menegaskan bahwa Safari Ramadan menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

“Melalui Safari Ramadan ini, kami ingin hadir lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya menjaga keamanan tetapi juga berbagi kepedulian. Semoga kegiatan ini membawa manfaat dan memperkuat kebersamaan di bulan penuh berkah,” ujar Aipda Adil, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan tersebut pun mendapat sambutan hangat dari jemaah. Kehadiran polisi yang ikut beribadah dan berbagi dinilai memberikan rasa aman sekaligus menghadirkan kebahagiaan, terutama bagi anak-anak yang menerima bantuan.

Safari Ramadan Polres Pelabuhan Makassar menjadi bukti bahwa Ramadan bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang berbagi, peduli, dan mempererat tali silaturahmi antara aparat dan masyarakat.(Jay)