Resmi Masuk Indonesia, LG StanbyME 2 Tawarkan Cara Menonton Jadi Lebih Praktis

JAKARTA, UPEKS.co.id— Setelah menutup masa pre-order pada akhir Desember lalu, LG Electronics Indonesia resmi menghadirkan LG StanbyME 2 di pasar Tanah Air. TV portabel generasi terbaru ini kini sudah tersedia melalui berbagai platform e-commerce dan online brand store resmi LG di lg.com/id.

Hadir sebagai penerus lini TV portabel LG, StanbyME 2 menawarkan fleksibilitas layar yang lebih tinggi dengan desain yang semakin inovatif.

Mengusung layar sentuh 27 inci, perangkat ini dapat diputar dalam posisi horizontal maupun vertikal, serta dilengkapi desain layar lepas-pasang dari tiang penyangganya.

Demikian disampaikan, Media Entertainment Solution Product Director LG Electronics Indonesia, Pauls Park.

“Melalui desain layar lepas-pasang, pengguna memiliki kebebasan lebih luas dalam memanfaatkan layar TV, tidak hanya untuk menonton, tetapi juga untuk mendukung berbagai aktivitas lain,” terang dia.

Desain Lepas-Pasang, Lebih Bebas Digunakan

Keunggulan utama LG StanbyME 2 terletak pada kemampuannya digunakan secara mandiri tanpa tiang penyangga. Saat dilepas, layar dapat diletakkan di meja atau lantai dengan menyandarkannya pada folio cover di bagian belakang.

LG juga menyediakan kait khusus untuk strap, sehingga layar dapat dijinjing atau disampirkan dengan praktis.

Fleksibilitas ini menjadikannya ideal untuk berbagai kebutuhan — mulai dari menemani aktivitas memasak di dapur, presentasi ringan, hingga hiburan santai di kamar atau ruang keluarga.

Visual QHD Lebih Tajam, Audio Sinematik yang Adaptif

Dari sisi kualitas gambar, LG menyematkan panel beresolusi QHD (2.560 x 1.440) yang menghadirkan detail lebih tajam dan nyaman di mata.

“Untuk audio, speaker yang ditempatkan di kedua sisi layar mampu menyesuaikan pengaturan suara sesuai orientasi layar baik lanskap, potret, maupun saat diletakkan di meja,” jelas dia.

Ditenagai prosesor α8, performa gambar dan suara dioptimalkan secara otomatis menyesuaikan kondisi sekitar. Dukungan Dolby Vision dan Dolby Atmos semakin memperkaya pengalaman menonton dengan tampilan visual yang mendalam serta suara yang imersif.

Kendali Mudah dan Hiburan Tanpa Batas

Lanjut dia menjelaskan, LG StanbyME 2 dilengkapi remote control serta fitur kendali suara langsung tanpa perangkat tambahan.

“Pengguna bahkan dapat memberikan perintah suara dalam Bahasa Indonesia secara natural, seperti mencari resep, membuka aplikasi streaming, atau mengatur volume,” terang dia.

Menggunakan platform webOS TV, perangkat ini menyediakan akses ke berbagai layanan OTT populer. Dukungan Apple AirPlay dan Google Cast memudahkan berbagi konten dari perangkat lain secara nirkabel.

“Integrasinya dengan LG ThinQ dan Google Home juga memungkinkan kontrol perangkat smart home dalam satu ekosistem,” urai dia.

Fitur kreatif seperti Mood Maker dan aplikasi Let’s Draw menjadikan layar ini lebih dari sekadar TV. Pengguna dapat menggambar langsung di layar sentuh dan menjadikannya wallpaper digital, atau memilih tampilan jam, cuaca, hingga visual tematik untuk mempercantik ruangan saat TV tidak digunakan.

Portabel dengan Baterai Tahan Hingga Empat Jam

Untuk mobilitas optimal, LG StanbyME 2 dilengkapi lima roda pada bagian bawah tiang penyangga yang memudahkan perpindahan antar-ruangan. Layar juga dibekali baterai internal yang mampu memutar video hingga empat jam tanpa sambungan listrik.

Pengisian daya dapat dilakukan melalui dudukan penyangga maupun kabel USB-C ke adaptor eksternal atau power bank, memberikan fleksibilitas tambahan bagi pengguna dengan mobilitas tinggi.

Harga dan Promo Spesial

Dia menyebutkan, LG StanbyME 2 dipasarkan dengan harga sekitar Rp19.999.000. Dam kata dia, setiap pembelian satu unit akan mendapatkan bonus LG Smart TV 32 inci lengkap dengan AI Magic Remote, menjadikannya penawaran yang semakin menarik.

Dengan desain fleksibel, kualitas visual premium, fitur hiburan lengkap, serta kemudahan mobilitas, LG StanbyME 2 hadir sebagai solusi TV portabel modern untuk gaya hidup dinamis masyarakat Indonesia.

Kehadirannya semakin mempertegas posisi LG sebagai pelopor tren TV portabel di Indonesia menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati di mana saja, sesuai kebutuhan dan kreativitas penggunanya. (Mimi)