Reses di Kelurahan Mappala, Fauzi Andi Wawo Silakan Masyarakat Gunakan Fasilitas PKB

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mengeluarkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Kartu Keluarga (KK) Binaan usai Ramadan nanti. KTA KK Binaan ini memiliki banyak manfaat.

Hal itu diutarakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fauzi Andi Wawo saat melaksanakan reses masa sidang ke II 2025/2026 yang dihadiri Kepala Kelurahan Mappala, unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta ratusan warga di Jalan Tidung 9, Kelurahan Mapala, Kecamatan Rappocini, Makassar, Rabu, (18/2/2026) sore.

“Setelah Ramadan, PKB akan merampungkan data masyarakat dan mengeluarkan KTA KK Binaan. KTA ini manfaatnya banyak, misalnya kalau ada kegiatan kedewanan, masyarakat tidak perlu lagi menunggu undangan,” terang Legislator PKB ini.

Termasuk, sambung Fauzi, urusan masyarakat terkait persoalan pendidikan, rumah sakit, bantuan sosial. Dia menjelaskan maksud dikeluarkannya KTA KK Binaan. Menurutnya, sejauh ini keluhan masyarakat terkait pelayanan pemerintah sulit tersampaikan jika tidak terfasilitasi dengan baik. “Biar masyarakat tidak salah urus. Jadi yang kami urus yang betul-betul memiliki KTA,” sebutnya.

Fauzi juga menyampaikan bahwa PKB Kota Makassar memiliki lima unit ambulans yang bisa digunakan gratis oleh masyarakat.”Semua fasilitas PKB untuk pelayanan masyarakat bisa dipakai. Termasuk rumah jabatan saya, silakan pakai,” ujarnya.

Lebih jauh, Fauzi Andi Wawo juga menjelaskan persoalan penonaktifan BPJS yang belakangan dikeluhkan warga. Menurutnya, penentuan penerima bantuan kini menggunakan sistem desil berdasarkan data terpusat, sehingga tidak semua warga bisa lagi masuk kategori penerima bantuan.

“Memang lagi viral ini soal penonaktifan BPJS. Sekadar kita tahu, pada tahun 2025, pemerintah melaksanakan pemusatan data terpadu. Data dipusatkan di satu tempat. Kalau kita urus KTP, KK, ktedit, itu datanya kita otomatis masik di satu sumber data. Data inilah yang digunakan untuk mementukan desil,” jelasnya.

“Pemerintah hanya membantu masyarakat yang masuk desil 1 sampai desil 5 karena kategori kehidupan pas-pasan. Sementara desil 6 sampai desil 10 kategori mapan. Sehingga tidak bisa lagi berharap sesuatu,” paparnya

Di akhir kegiatan, Fauzi menegaskan komitmennya untuk terus hadir membantu masyarakat Kelurahan Mappala, yang disebutnya telah memberikan dukungan besar selama dua periode pemilihan. “Saya siap membantu masyarakat di kelurahan ini. Sampaikan saja apa kebutuhan yang bisa kita dukung bersama,” tutupnya.(*)