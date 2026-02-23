Ramadan Rasa Lokal, Cerita Berbuka dari Berbagai Penjuru Nusantara di The People’s Cafe

JAKARTA,UPEKS.co.id– Menyambut bulan Ramadan, The People’s Cafe, bagian dari ISMAYA Group, menghadirkan lima menu spesial bertema Ramadan Rasa Lokal yang mulai tersedia pada 12 Februari 2026.

Terinspirasi dari ragam kuliner khas daerah di Indonesia, rangkaian menu ini dirancang sebagai pilihan berbuka yang terasa akrab, hangat, dan dekat dengan keseharian, mengajak tamu menikmati momen Ramadan lewat cita rasa yang sudah lama dikenal dan dirindukan.

The People’s Cafe dikenal melalui pendekatannya terhadap rasa-rasa lokal Indonesia yang akrab dengan keseharian. Menghadirkan menu yang terinspirasi dari masakan rumahan dan kuliner khas Nusantara, The People’s Cafe menjadi ruang berkumpul yang inklusif untuk berbagai momen dari makan bersama keluarga hingga berbagi cerita dengan sahabat.

Di bulan Ramadan, momen kebersamaan ini terasa semakin bermakna, dan melalui Ramadan Rasa Lokal, The People’s Cafe menghadirkan pilihan berbuka yang hangat, dekat, dan relevan untuk dinikmati bersama orang-orang terdekat.

“Ramadan selalu identik dengan kebersamaan dan momen pulang ke rasa-rasa yang kita kenal sejak lama saat meja makan menjadi tempat berbagi cerita setelah seharian berpuasa. Melalui Ramadan Rasa Lokal, The People’s Cafe ingin menghadirkan pengalaman berbuka yang terasa dekat dengan memori dan budaya makan masyarakat Indonesia, sekaligus menjadi ruang berkumpul yang hangat di berbagai kota, di mana kebersamaan, rasa, dan cerita bertemu dalam satu meja,” ujar Cendyarani, President Director ISMAYA Group di Jakarta, Senin 23 Februari 2026.

Mengangkat cerita dari berbagai kota di Indonesia, Ramadan Rasa Lokal menghadirkan rangkaian menu yang terasa familiar namun tetap istimewa untuk momen berbuka. Mulai dari Ayam Pop Bukit Tinggi yang lembut dengan kuah khas Minang, Bebek Goreng Sambal Korek dengan rasa gurih dan pedas yang sederhana namun mengena, hingga Empal Gentong Cirebon dengan kuah hangat yang kaya rempah.

Rangkaian ini dilengkapi dengan Pempek Palembang sebagai pilihan berbagi yang ringan dan Pisang Goreng Srikaya Pontianak sebagai penutup manis yang pas dinikmati bersama. Setiap menu membawa karakter rasa khas daerahnya masing-masing, disajikan dengan pendekatan yang relevan untuk dinikmati bersama keluarga maupun sahabat saat berbuka puasa.

Tak hanya melalui menu, The People’s Cafe juga menghadirkan rangkaian in-store activity bertajuk “Hajatan Warlok Ramadan” yang akan berlangsung pada 25 dan 27 Februari 2026 di beberapa kota, yaitu Padang, Pekanbaru, Palembang, dan Makassar.

Kegiatan ini dirancang sebagai ruang kebersamaan yang mempertemukan momen refleksi dan silaturahmi selama Ramadan.

Dalam setiap Hajatan Warlok Ramadan, tamu akan mengikuti sesi kajian yang diisi oleh ustadz terkemuka dari masing-masing daerah, dilanjutkan dengan sesi buka bersama menggunakan menu Ramadan Rasa Lokal. Kegiatan ini akan berlangsung pada 25 Februari 2026 di Makassar (Trans Studio Makassar) dengan Ustadz Icuk Sugiarto Rifai dan Pekanbaru (Living World Pekanbaru) dengan Ustadz H. Asrori, MA, serta pada 27 Februari 2026 di Palembang (Palembang Indah Mall) bersama Ustadz Moh Berry Desfriansyah dan Padang (Basko City Mall) bersama Ustadz Sandri Al Hafidz S.Pd.

The People’s Cafe juga mengundang followers terpilih dari tiap kota untuk turut menjadi bagian dari pengalaman ini menjadikan Ramadan terasa lebih personal dan dekat dengan komunitas lokal.

Sebagai bagian dari perayaan Ramadan Rasa Lokal, The People’s Cafe turut menghadirkan promo spesial berupa bundle menu dengan diskon hingga 30%, memberikan pilihan berbuka yang lebih praktis dan bernilai. Promo ini dirancang untuk memudahkan momen berbuka bersama, baik bersama keluarga, sahabat, maupun orang-orang terdekat, sehingga kebersamaan di bulan Ramadan dapat dinikmati dengan lebih hangat, tanpa perlu banyak kompromi dalam memilih hidangan.

"Buat yang suka promo dan kejutan seru, jangan lupa cek berbagai penawaran menarik di aplikasi Ismaya+. Mulai dari diskon khusus, free product, hingga daily special reward yang bisa kamu dapat setiap kali berbelanja di outlet Ismaya," ujarnya.

Setiap transaksi juga otomatis mengumpulkan coin, yang bisa digunakan kembali sebagai alat pembayaran atau ditukar dengan berbagai voucher menarik.

Bagi yang ingin mengenal lebih dekat suasana outlet, cerita di balik menu, atau sekadar mencari inspirasi tempat makan, silakan kunjungi Instagram The People’s Cafe di thepeoplescafe . Di sana, kami berbagi banyak hal—dari momen hangat pelanggan, kreasi menu terbaru, hingga keseharian tim di balik layar. Informasi lengkap mengenai outlet, menu, dan promo juga bisa diakses melalui website resmi: The People’s Cafe https://www.ismaya.com/eat-drink/the-peoples-cafe. (***)