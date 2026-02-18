Ramadan Jadi Lebih Berkesan: Muslim Pro Kini Tersedia di MyTelkomsel

Jakarta, Upeks – Menyambut momentum Ramadan dan Idulfitri, Telkomsel resmi berkolaborasi dengan Muslim Pro untuk menghadirkan Paket Bundling Telkomsel x Muslim Pro secara eksklusif di aplikasi MyTelkomsel. Integrasi perdana di Indonesia melalui skema bundel paket ini praktis memudahkan pelanggan untuk menemukan, mengaktifkan, dan mengelola layanan spiritual harian dalam satu aplikasi, sehingga mereka dapat menjalani ibadah dengan lebih nyaman dan tenteram.

Muslim Pro merupakan platform muslim global yang mendukung keterhubungan spiritual melalui kombinasi teknologi, konten reflektif, fitur komunitas, dan aktivasi offline. Fitur inti bebas biaya meliputi jadwal salat, pengingat azan, Al‑Qur’an digital, penunjuk kiblat, kalender hijriah, hingga doa harian. Fitur Premium memberikan pengalaman lebih lengkap seperti tayangan Qalbox tanpa iklan, unduh audio tilawah untuk pemutaran offline, beragam pilihan suara azan, tema warna, terjemahan/tafsir tambahan, hingga dukungan pelanggan premium.

Telkomsel Siaga Melayani Sepenuh Hati: Dukung Pelanggan Jalani Ramadan Sepenuh Hati

Kolaborasi dengan Muslim Pro menjadi bagian dari komitmen Telkomsel Siaga Melayani Sepenuh Hati di setiap momen spesial bersama masyarakat. Langkah beyond connectivity ini diharapkan dapat memperkaya pengalaman pelanggan dalam menjalani Ramadan sepenuh hati.

VP Digital Lifestyle Telkomsel, Lesley Simpson, menyatakan, “Terutama selama Ramadan, pelanggan akan beribadah sehari-hari dengan fitur azan pengingat waktu salat, ketersediaan ke Al‑Qur’an dan doa, serta konektivitas digital. Telkomsel Siaga Melayani Sepenuh Hati dengan merancang Paket Bundling Telkomsel x Muslim Pro agar cepat dan mudah diakses, langsung terasa manfaatnya. Kami berharap fitur Premium harga bersahabat ini bisa mendukung pelanggan fokus ibadah, perkuat silaturahmi, dan jalani Ramadan sepenuh hati.”

Ramadan Re:Charge dengan Muslim Pro: Akses Simpel untuk Jaga Keterhubungan Ibadah

Chief Executive Officer Muslim Pro, Nafees Khundker, menambahkan, “Melalui kolaborasi perdana dengan Telkomsel, paket bundling eksklusif di MyTelkomsel membuat akses Muslim Pro makin sederhana dan terjangkau bagi jutaan pengguna di Indonesia. Fokus kami adalah menjaga keterhubungan ibadah secara berkelanjutan, lebih menekankan kontinuitas dan empati. Memadukan teknologi, konten reflektif, komunitas, dan aktivasi nyata, di Ramadan kali ini kami mengajak pelanggan untuk Re:Charge, agar setiap orang dapat kembali terhubung, tanpa tekanan, dan sesuai ritme hidupnya.”

Jenis‑Jenis Paket Bundling Telkomsel x Muslim Pro

Penawaran Telkomsel x Muslim Pro tersedia dengan harga terjangkau, di antaranya sudah termasuk kuota internet, dan dapat diaktifkan melalui MyTelkomsel.

Data Bundle Rp13.000 / 3 hari – termasuk Muslim Pro Premium + kuota internet 1.5 GB

Data Bundle Rp16.000 / 7 hari – termasuk Muslim Pro Premium + kuota internet 512 MB

Data Bundle Rp37.000 / 30 hari – termasuk Muslim Pro Premium + kuota internet 1 GB

Cara Akses Cepat dan Mudah di MyTelkomsel

Buka MyTelkomsel → Beli Paket → Digital Lifestyle (kategori Digital & Music) → pilih Muslim Pro.

Pilih paket atau promo, cek detail dan S&K, lalu ketuk Beli untuk menunaikan pembayaran.

Pelanggan akan menerima SMS aktivasi; Muslim Pro Premium siap digunakan.(rls)