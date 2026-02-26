Ramadan Berbagi, NasDem Makassar Turun ke Jalan Bagikan Takjil

MAKASSAR, UPEKS— Semangat berbagi di bulan suci Ramadan kembali ditunjukkan DPD Partai NasDem Kota Makassar melalui kegiatan pembagian takjil gratis kepada masyarakat. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan secara serentak di 15 kecamatan se-Kota Makassar.

Aksi berbagi ini berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kebersamaan, dengan melibatkan pengurus serta kader partai yang turun langsung menyapa warga.

Pada Kamis, 26 Februari 2026, kegiatan berbagi takjil dipusatkan di Kecamatan Tallo. Sejumlah pengendara dan warga yang melintas tampak antusias menerima paket takjil yang dibagikan menjelang waktu berbuka puasa.

Ketua DPD NasDem Makassar, Andi Rachmatika Dewi, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian partai kepada masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan yang identik dengan semangat berbagi dan mempererat silaturahmi.

Menurut Cicu, sapaan akrabnya, Ramadan menjadi momentum yang tepat untuk meningkatkan rasa empati dan solidaritas sosial.

Ia menegaskan bahwa kehadiran partai politik tidak hanya dalam konteks politik elektoral, tetapi juga melalui aksi-aksi nyata yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Kegiatan ini adalah wujud kepedulian kami kepada masyarakat. Ramadan mengajarkan kita untuk saling berbagi dan memperkuat kebersamaan,” ujarnya.

Ketua DPRD Sulsel itu berharap, kegiatan berbagi takjil ini dapat memberikan manfaat bagi warga yang sedang menjalankan ibadah puasa, sekaligus mempererat hubungan antara kader partai dan masyarakat.

NasDem Makassar juga menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan program-program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, tidak hanya pada momentum tertentu, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial kepada publik. (jir)