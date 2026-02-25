Raih Berkah Ramadan, Kapolres Pelabuhan Makassar Turun ke Jalan Bagikan Takjil ke Warga

MAKASSAR, UPEKS.co.id — Suasana kebersamaan terasa di depan Mapolres Pelabuhan Makassar saat ratusan pengguna jalan menerima takjil gratis langsung dari Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti, menjelang waktu berbuka puasa, pada Selasa (24/2/2026).

Senyum dan rasa haru tampak dari warga yang tak menyangka mendapat perhatian langsung di tengah perjalanan mereka. Kegiatan ini merupakan bagian dari program “Polri Berbagi” yang rutin digelar selama bulan suci Ramadan 1447 H sebagai bentuk kepedulian Polres Pelabuhan Makassar kepada masyarakat.

Bersama jajaran personel dan Polsek, Kapolres turun langsung ke jalan membagikan makanan, air mineral, serta cemilan berbuka puasa kepada siapa saja yang melintas.

Sekitar seratus paket takjil dibagikan setiap hari tanpa membedakan latar belakang penerima. Bagi Polres Pelabuhan Makassar, Ramadan menjadi momentum untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui aksi nyata yang menyentuh langsung kehidupan warga.

Kapolres Pelabuhan Makassar, AKBP Rise Sandiyantanti menegaskan bahwa kegiatan berbagi takjil ini bukan sekadar rutinitas, tetapi wujud kepedulian dan semangat berbagi di bulan penuh berkah.

“Kami ingin berbagi kebahagiaan dengan masyarakat dan mengamalkan hadits Nabi, bahwa siapa yang memberi makan orang berbuka puasa maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Ini juga menjadi momen silaturahmi agar Polri semakin dekat dengan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kasubsipenmas Polres Pelabuhan Makassar, Aipda Adil, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk nyata hadirnya Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga melalui aksi sosial yang membawa manfaat langsung.

“Kami ingin masyarakat merasakan bahwa Polri selalu hadir dan peduli. Semoga takjil ini bisa membantu warga yang masih berada di jalan saat waktu berbuka tiba,” kata Aipda Adil.

Respons masyarakat pun sangat positif. Banyak pengguna jalan mengaku terbantu dan mengapresiasi aksi berbagi tersebut, terlebih di tengah aktivitas menjelang berbuka puasa yang padat.

Lewat kegiatan sederhana namun penuh makna ini, Polres Pelabuhan Makassar berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial dapat terus tumbuh, menjadikan Ramadan sebagai momentum memperkuat kebersamaan antara Polri dan masyarakat.(Jay)