PT Semen Tonasa Tuan Rumah Pertama Safari Ramadan 1447 H PT Semen Indonesia

PANGKEP, UPEKS.co.id–PT Semen Tonasa menjadi tuan rumah pertama pelaksanaan Safari Ramadan 1447 Hijriah keluarga besar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Kegiatan dengan mengusung tema “Cahaya Ramadan, Harmoni Kebersamaan, digelar di Auditorium Kantor Pusat PT Semen Tonasa, Jumat (20/2/2026),

Safari Ramadan ini menjadi momentum mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara manajemen holding dan entitas anak perusahaan dalam suasana penuh kebersamaan di bulan suci Ramadan.

Acara dihadiri oleh Komisaris Utama Sigit Widyawan, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Indrieffouny Indra, Wakil Direktur Utama Andriano Hosny Panangian, Direktur Keuangan dan Risk Management Sigit Prastowo, Direktur Utama PT Semen Tonasa Anis, Direktur Operasi Mochamad Alfin Zaini, Pembina IIKSMI Siti Aisyah Indrieffouny, Pembina KIKST Darwati Anis beserta jajaran pengurus, Jajaran Band 1, Karyawan dan Karyawati, serta anak-anak panti asuhan.

Dalam sambutannya, Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, Indrieffouny Indra, menegaskan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga ruang untuk memastikan komunikasi dan kolaborasi antara manajemen SIG dan PT Semen Tonasa berjalan efektif.

“Kita hadir di sini bukan hanya untuk bersilaturahmi, tetapi untuk memastikan komunikasi bersama manajemen PT Semen Tonasa berjalan dengan baik. Ini hal yang sangat penting. Kita harus bangkit lebih baik di tahun ini dan terus mewujudkan transformasi bersama,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa dinamika industri yang semakin kompetitif menuntut perusahaan untuk terus melakukan inovasi dan pengembangan guna menjaga keberlanjutan bisnis.

“Seluruh insan perusahaan diharapkan bekerja dengan ikhlas serta meniatkan setiap tugas sebagai bagian dari ibadah,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Semen Tonasa, Anis, menyampaikan bahwa Safari Ramadan merupakan bagian dari upaya membina ukhuwah islamiyah di lingkungan manajemen SIG.

“Momentum ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus bekerja dan menunjukkan kinerja terbaik.

Ramadan adalah bulan yang Allah SWT berikan sebagai kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Mari kita wujudkan tekad untuk berbuat yang terbaik bagi SIG ke depan,” ungkapnya.

Pada kegiatan tersebut, selain buka puasa bersama, juga dilaksanakan penyaluran bantuan CSR Ramadan, yakni Program Ramadan Berkah, bantuan bagi 12 masjid Ring 1 PT Semen Tonasa, santunan kepada 250 anak yatim, serta penyerahan paket sembako Ramadan 1447 Hijriah kepada Pemerintah Kabupaten Pangkep.

Dalam tausiah yang disampaikan Ashar Tamanggong di hadapan jajaran Manajemen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan PT Semen Tonasa mengingatkan bahwa Ramadan merupakan bulan istimewa yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Berbahagialah kita karena masih dipertemukan dengan bulan suci ini. Jadikan Ramadan tahun ini yang terbaik, karena tidak ada jaminan kita akan bertemu kembali dengan Ramadan berikutnya,” pesannya.

Ketua Baznas Kota Makassar ini menambahkan, bahwa Ramadan bukan hanya momentum peningkatan spiritualitas, tetapi juga dorongan untuk meningkatkan kinerja, integritas, dan kontribusi terbaik bagi perusahaan serta masyarakat.

Melalui Safari Ramadan ini, Jajaran Manajemen PT Semen Tonasa meneguhkan komitmen untuk terus menjaga harmoni kebersamaan, memperkuat transformasi, serta mendorong kinerja yang lebih baik dan berkelanjutan. (Sahrir)