PLN UIP Sulawesi Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Melalui Penyusunan SOP Tanggap Darurat

Makassar, Upeks.co.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi mengambil langkah konkret dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui fasilitasi Pelatihan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tanggap Darurat bagi Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya. Kegiatan yang digelar di Kantor Lurah Katimbang pada Selasa (10/2/2026) ini melibatkan unsur Pemerintah Daerah, Kelompok Siaga Bencana (KSB), serta masyarakat setempat.

Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur kelurahan, anggota KSB, dan warga dalam menyusun serta menerapkan SOP tanggap darurat secara sistematis dan terukur, khususnya dalam menghadapi potensi banjir yang kerap terjadi di wilayah tersebut. Dengan adanya SOP yang terstruktur, setiap unsur diharapkan memahami peran, alur koordinasi, serta tanggung jawabnya saat terjadi situasi darurat.

Hadir sebagai narasumber, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Makassar, Ahmad Ismunandar, S.STP., M.Si., menekankan pentingnya perencanaan dalam membangun kesiapsiagaan. “Penyusunan SOP tanggap darurat sangat penting agar setiap unsur mengetahui peran dan tugasnya saat terjadi bencana. Dengan SOP yang jelas, proses evakuasi, penanganan korban, serta koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih cepat dan efektif,” ujarnya.

General Manager PLN UIP Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, menegaskan bahwa penyusunan SOP tanggap darurat merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketangguhan masyarakat di wilayah rawan bencana. “Kesiapsiagaan tidak bisa dibangun ketika bencana sudah terjadi. Harus dipersiapkan sejak dini agar respons lebih cepat dan dampak dapat diminimalkan. Kami berharap pelatihan ini benar-benar memberikan dampak nyata serta dapat diterapkan langsung di lapangan,” tuturnya.

Melalui kegiatan ini, PLN UIP Sulawesi berharap Kelurahan Katimbang memiliki dokumen SOP tanggap darurat yang komprehensif, sekaligus sumber daya manusia yang siap merespons potensi bencana secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Upaya ini juga menjadi bagian dari komitmen PLN dalam mendukung ketahanan dan keselamatan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya. (*)