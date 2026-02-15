PLN UIP Sulawesi Hadir Membawa Harapan bagi Warga Terdampak Banjir melalui Program Siaga Bencana

Makassar, Upeks.co.id– Luapan air dan genangan yang merendam rumah bukanlah hal asing bagi warga Kelurahan Katimbang. Setiap musim hujan tiba, kekhawatiran kerap menyertai aktivitas masyarakat. Namun pada Rabu (11/2/2026), Aula Kantor Lurah Katimbang menghadirkan suasana berbeda tentang kesiapan dan harapan melalui penyerahan bantuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi dalam inisiatif Desa Siaga Bencana bertajuk “Katimbang Siaga Bencana.”

Kegiatan ini dihadiri jajaran manajemen dan Srikandi PLN UIP Sulawesi. Turut hadir Sekretaris Camat Biringkanaya, perwakilan Dinas Sosial Kota Makassar, Lurah Katimbang, perwakilan BPBD Kota Makassar, Ketua Lembaga Katimbang Siaga Bencana, serta tokoh masyarakat dan relawan. Kebersamaan para pemangku kepentingan tersebut mencerminkan bahwa kesiapsiagaan menghadapi bencana merupakan tanggung jawab bersama.

Melalui program ini, PLN mendukung penyusunan SOP tanggap darurat, pengadaan peralatan evakuasi berupa 1 unit perahu karet, 1 unit perahu fiber beserta mesin, 10 buah pelampung, kotak P3K lengkap dan lain-lain, pembangunan sarana MCK dan penyediaan air bersih, edukasi keselamatan ketenagalistrikan saat bencana, hingga workshop mitigasi banjir berbasis lingkungan serta peningkatan kapasitas relawan. Program ini dirancang agar masyarakat tidak hanya mampu merespons saat bencana terjadi, tetapi juga memperkuat upaya mitigasi sejak dini.

General Manager PLN UIP Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, menyampaikan bahwa program ini diharapkan memberi dampak berkelanjutan bagi masyarakat. “Kami berharap program ini tidak berhenti hari ini, tetapi tumbuh menjadi gerakan bersama yang menjadikan Katimbang lebih siap, tangguh, dan aman menghadapi bencana. Semoga seluruh bantuan ini dapat dimanfaatkan dan dirawat bersama sebagai langkah menuju masyarakat yang mandiri dan berdaya,” ujarnya.

Lurah Katimbang, Muh. Syarif, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kontribusi PLN. “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kepedulian PLN kepada masyarakat, khususnya dalam menghadapi situasi kebencanaan yang kerap terjadi. Ini bukan sekadar bantuan, tetapi wujud kolaborasi nyata yang sangat berarti bagi warga,” tuturnya.

Melalui kolaborasi ini, Katimbang diharapkan tumbuh menjadi wilayah yang semakin siap menghadapi potensi bencana, khususnya banjir yang kerap terjadi. Bagi PLN, menghadirkan terang bukan hanya memastikan listrik tetap menyala, tetapi juga menjaga harapan masyarakat agar tetap hidup di tengah berbagai tantangan. (*)