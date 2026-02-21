PHI Buka Akses Magang dan Dosen Tamu, Mahasiswa Mega Rezky Disiapkan Masuk Dunia Kerja

MAKASSAR,UPEKS— Kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri, kembali diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar dan Phinisi Hospitality Indonesia.

Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul yang siap bersaing di sektor hospitality dan industri kreatif. Penandatanganan MoU, di Claro Hotel, Jumat, 20 Februari.

CEO PHI, Anggiat Sinaga, mengatakan mahasiswa yang mengikuti program magang harus benar-benar memanfaatkan kesempatan tersebut secara serius.

Ia menekankan pentingnya pendampingan dari pihak kampus, termasuk ketua yayasan dan rektor, agar mahasiswa mendapat mentor dan evaluasi yang jelas terhadap kompetensi yang diperoleh selama magang.

“Kolaborasi ini diharapkan mampu menghasilkan SDM unggul melalui integrasi praktik kerja, keilmuan, serta kurikulum yang link and match dengan kebutuhan industri hospitality,” ucapnya.

Ia menilai kerja sama semacam ini tidak hanya terbatas pada pelayanan, tetapi juga mencakup manajemen, kesehatan, dan bidang lain yang relevan.

“Kerja sama ini bukan hanya memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, tetapi juga bagi masyarakat luas. Ketika SDM kita unggul, maka industri berkembang, lapangan kerja terbuka, dan ekonomi ikut bergerak,” ujarnya.

Tidak hanya mahasiswa, kerja sama ini juga membuka peluang bagi praktisi industri untuk terlibat langsung dalam proses pendidikan.

Anggiat bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjadi dosen tamu, khususnya di bidang kewirausahaan, guna memberikan perspektif dunia nyata kepada mahasiswa.

Ia menilai keterlibatan praktisi sangat penting agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga realitas industri. “Membangun SDM unggul bukan hanya tugas institusi pendidikan, tetapi tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, kolaborasi ini diyakini dapat memperkuat ekosistem industri hospitality di Makassar. Dengan meningkatnya kualitas tenaga kerja lokal, industri tidak perlu lagi bergantung pada tenaga kerja dari luar daerah.

“Selain itu, peningkatan kompetensi SDM juga akan berdampak pada produktivitas industri dan kualitas layanan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing sektor pariwisata dan hospitality di Sulawesi Selatan,” ucapnya.

Dalam jangka panjang, kerja sama ini diharapkan menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara kampus dan industri.

Dengan sinergi yang kuat, kedua pihak optimistis dapat mencetak generasi profesional yang tidak hanya siap kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha baru.

Kolaborasi ini sekaligus menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pengembangan SDM merupakan fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat daya saing nasional.

Ketua Yayasan, Moch Noer Alim Qalby, menjelaskan indikator keberhasilan kerja sama ini akan diukur dari sejauh mana mahasiswa mampu memanfaatkan ilmu yang diperoleh selama magang di dunia kerja maupun di masyarakat.

Ia optimistis mahasiswa akan mendapatkan pengalaman terbaik karena belajar langsung dari pelaku industri.

“Tolak ukur utamanya adalah bagaimana mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmu tersebut secara nyata, baik saat bekerja maupun dalam kehidupan sosial,” katanya.

Saat ini, Universitas Mega Rezky memiliki sekitar 9.500 mahasiswa dan menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbesar di wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara.

Kampus ini dikenal memiliki kekuatan utama di bidang kesehatan, meskipun juga memiliki berbagai program studi non-kesehatan yang relevan dengan industri hospitality.

Beberapa program studi yang dinilai memiliki keterkaitan langsung antara lain gizi, kewirausahaan, manajemen, bisnis digital, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta sistem informasi. Program gizi, misalnya, dapat berkontribusi di sektor kitchen hotel, sementara sistem informasi berpotensi mendukung pengembangan teknologi operasional hotel.

Rektor Unimers, Prof Anwar Ramli keberagaman program studi menjadi kekuatan utama kampus dalam menjalin kerja sama lintas sektor. Peluang kerja sama tidak hanya di bidang hospitality, tetapi juga kesehatan, olahraga, bahasa Inggris, hingga program pascasarjana.

Menurutnya, mahasiswa yang akan mengikuti praktik kerja lapangan umumnya berasal dari semester lima ke atas, karena pada tahap tersebut mereka telah memiliki bekal teori yang cukup. (*)