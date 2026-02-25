Perkuat Silaturahmi dan Sinergi, GMTD Gelar Buka Puasa Bersama Media

Makassar, Upeks – Dalam suasana penuh kebersamaan di bulan suci Ramadan 1447 H, PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) kembali menegaskan komitmennya dalam membangun hubungan yang harmonis dengan insan pers melalui kegiatan buka puasa bersama yang digelar di Hotel Aryaduta Makassar, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan yang telah menjadi agenda tahunan ini bukan sekadar ajang berbagi kebahagiaan Ramadan, akan tetapi juga momentum strategis untuk memperkuat sinergi dan komunikasi antara perusahaan dan media. Jurnalis dari berbagai media di Makassar hadir dalam suasana hangat dan penuh keakraban.

Chief Operating Officer GMTD, Jemmy Andreas Persang, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan oleh rekan-rekan media.

“Acara buka puasa bersama media ini merupakan agenda tahunan dalam rangka mempererat tali silaturahmi. Dengan menjalin silaturahmi, kita membangun sinergi yang kuat dengan media di Makassar. Kami sangat mengapresiasi kerja sama dan dukungan rekan-rekan media yang telah membantu GMTD melalui penyebaran informasi dan pemberitaan yang positif. Peran media sangat penting dalam mendukung tumbuh kembang perusahaan sebagai pengembang kawasan Tanjung Bunga hingga saat ini,” ujar Jemmy.

Sebagai pengembang kawasan Tanjung Bunga, GMTD dikenal konsisten menghadirkan kawasan terpadu yang menggabungkan hunian, komersial, fasilitas publik, serta ruang terbuka yang mendukung kualitas hidup masyarakat. Perkembangan kawasan tersebut tidak lepas dari komunikasi yang transparan dan konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media.

Jemmy menambahkan bahwa momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat nilai kebersamaan dan kolaborasi.

“Momen buka puasa bersama ini bukan hanya tentang berbagi kebahagiaan, tetapi juga memperkuat komunikasi dan kolaborasi yang telah terjalin dengan baik. Kami percaya, hubungan yang harmonis dengan media akan semakin memperkuat reputasi Tanjung Bunga di tengah masyarakat,”ungkapnya.

Di tengah dinamika industri properti yang semakin kompetitif, peran media sebagai mitra strategis dinilai semakin penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada publik. Karena itu, GMTD berkomitmen untuk terus menjaga hubungan profesional yang transparan dan berkelanjutan dengan insan pers.

Acara ditutup dengan pembagian souvenir, sesi foto bersama, serta kebersamaan menikmati hidangan berbuka puasa, menandai komitmen yang terus diperkuat antara GMTD dengan rekan-rekan media di Makassar.(*)