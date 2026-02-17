Perkuat Ekosistem Halal, BI Sulsel Gelar Pelatihan dan Uji Kompetensi JULEHA

MAKASSAR,UPEKS.co.id— Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KPw BI Sulsel) bersinergi dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) UIN Alauddin Makassar menggelar Pelatihan dan Uji Kompetensi Juru Sembelih Halal (JULEHA) bagi pelaku usaha di Sulsel.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Pekan Ekonomi Syariah (PESyar) 2026, yang bertujuan memperkuat ekosistem halal di daerah.

Pelatihan dan uji kompetensi dilaksanakan pada 11 Februari 2026 secara daring melalui zoom meeting, serta pada 13–14 Februari 2026 secara luring di Ruang Lecture Theatre Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Kegiatan ini diikuti oleh 15 peserta, yang terdiri atas tukang sembelih dan pelaku usaha rumah potong dari Kabupaten Barru, Pangkep, Enrekang, dan Gowa.

Kepala KPw Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, mengatakan kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat rantai nilai halal (halal value chain), sekaligus mendukung pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Menurut Rizki, pelatihan dan uji kompetensi JULEHA ini sangat penting, karena juru sembelih merupakan mata rantai pertama dalam menentukan status kehalalan produk daging.

“Dengan meningkatkan kompetensi dan sertifikasi, kepercayaan masyarakat terhadap produk halal akan semakin kuat,” kata Rizki dalam keterangan resminya, Selasa (17/2/2026).

Rizki menjelaskan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari persiapan implementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku mulai 17 Oktober 2026.

Langkah tersebut selaras dengan visi pengembangan ekonomi syariah nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029.

Selama kegiatan, peserta mendapatkan orientasi dan bimbingan teknis mengenai syariat serta standar teknis penyembelihan hewan.

Pada hari terakhir, peserta mengikuti praktik langsung penyembelihan sesuai standar yang berlaku, sekaligus menjalani ujian kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai Penyelia Halal.

“Melalui PESyar 2026, kami berharap jumlah JULEHA profesional bersertifikat di Sulsel terus meningkat, sehingga mampu mempercepat penguatan ekosistem ekonomi syariah dan mendorong kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi daerah,” pungkas Rizki.(eky)