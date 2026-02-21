Perkuat Budaya K3, PLN UIP Sulawesi Raih Sejumlah Penghargaan pada Bulan K3 Nasional 2026

Makassar, Upeks.co.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan (UIP) Sulawesi bersama Unit Pelaksana Proyek (UPP) Sulawesi Selatan meraih sejumlah penghargaan dalam rangka Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan atas komitmen PLN dalam menerapkan prinsip K3 secara konsisten dan berkelanjutan.

Rangkaian kegiatan Bulan K3 Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Selatan berlangsung pada 12 Januari hingga 12 Februari 2026 dan diawali dengan Upacara Bulan K3 di Lapangan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (12/2/2026), yang dihadiri Forkopimda, instansi pemerintah, BUMN/BUMD, asosiasi industri, perusahaan swasta, serta perwakilan pelajar dan mahasiswa.

Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan diserahkan oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Andi Darmawan Bintang, M.Dev.Plg, mewakili Gubernur Sulawesi Selatan.

Dalam ajang tersebut, PLN UIP Sulawesi dan UPP Sulawesi Selatan meraih sejumlah penghargaan, antara lain Penghargaan Kinerja P2K3, Penghargaan Kinerja K3 Terbaik, Penghargaan Kinerja Pelayanan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja, Penghargaan Kepatuhan Norma Ketenagakerjaan, serta Penghargaan Zero Accident. Selain itu, UPP Sulawesi Selatan juga meraih Penghargaan Kinerja Personil K3 Terbaik. Capaian ini mencerminkan komitmen PLN dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

General Manager PLN UIP Sulawesi, Wisnu Kuntjoro Adi, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. “Kami bersyukur atas penghargaan yang diberikan. Capaian ini menjadi motivasi bagi PLN untuk terus memperkuat budaya keselamatan kerja dan memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai ketentuan serta regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Wisnu menambahkan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, mitra kerja, serta seluruh insan PLN yang telah berkontribusi aktif dalam menjaga standar keselamatan dan kepatuhan ketenagakerjaan. Sinergi yang baik ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan lingkungan kerja yang profesional dan berkelanjutan,” tutupnya.

Mewakili Gubernur Sulawesi Selatan, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. H. Jufri Rahman, M.Si., turut menyampaikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan yang menunjukkan komitmen dalam penerapan K3. “Lingkungan kerja yang aman tidak hanya melindungi tenaga kerja, tetapi juga menjadi landasan penting bagi keberlanjutan usaha. Budaya K3 yang berjalan dengan baik akan memberikan dampak positif, baik bagi perusahaan maupun pekerja,” ujarnya. (*)