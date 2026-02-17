Perkenalkan Appi Calon Ketua Golkar Sulsel, Bahlil: Masuk Ini Barang

MAKASSAR, UPEKS.co.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia, beberapa kali menyanjung Munafri Arifuddin di hadapan tiga ribu lebih pengusaha muda se Indonesia saat memberikan sambutan pada Sidang Dewan Pleno (SDP) XVIII Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) 2026 di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Minggu (15/2/2026).

Dalam sambutannya, Bahlil yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar secara khusus menyapa Munafri Arifuddin. Bahli menyebut Appi–sapaan akrab Munafri Arifuddin sebagai sahabat lama sejak berkiprah bersama di HIPMI. “Yang saya hormati Pak Wali Kota Makassar, (Pak Munafri). Balik belakang dong,” kelakar Bahlil disambut tepuk tangan.

“Tahu tidak? Pak Appi, beliau ini waktu saya menjadi Ketua BPP HIPMI, masuk salah satu Wakil Ketua Bidang Kelautan dan Pertanian,” sambung Bahlil di hadapan para peserta.

Bahlil mengaku memiliki kedekatan emosional dengan Appi. Sebab saat dirinya memimpin HIPMI, Appi adalah Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan. Bahkan ketika SDP di Surabaya, Appi didapuk sebagai Ketua Panitia Pelaksana.

Menurutnya, pengalaman tersebut menunjukkan kapasitas Appi dalam mengelola agenda strategis organisasi skala nasional. Bahlil lantas mengungkit Musda Golkar Sulsel dengan nada berseloroh.

Bahlil mengaitkan rekam jejak organisasi Appi dengan peluang maju di Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sulsel 2026. Ini seolah mengisyaratkan kepada Appi, jika dia memang bersungguh-sungguh ingin menjadi ketua Golkar Sulsel, maka harus memastikan penentu suara bisa berpihak pada dirinya.

“Waktu saya Ketum HIPMI, beliau (Appi) adalah Ketua Bidang Kelautan dan Pertanian. Waktu SDP pertama di Surabaya, Pak Appi ketua panitia. (Sekarang) mau calon ketua Golkar sepertinya. Masuk barang ini,” ujarnya.

Namun begitu, Bahlil menyampaikan, semua tergantung cara mengolahnya saja. Sebab kata dia, khususnya di HIPMI, menjelang pencoblosan saja suara bisa berubah, apalagi jika masih jauh. “Tapi olahan HIPMI belum selesai. Jadi Ketua HIPMI ini tidak mudah, belum coblos saja bisa berubah suara, apalagi masih lama,” kata dia.

Tidak hanya Appi, Bahlil juga menyanjung Erwin Aksa. Bahlil membeberkan peran Erwin Aksa terhadap dirinya, saat masih menjadi Ketua Umum HIPMI.

“Ini biar teman-teman tahu, Pak Erwin Aksa ini dulu ketua umum, saya pengurusnya. Di zamannya Bang Sandi, saya ketua umum di Papua. Terus Munas di Bali, Bang Sandi digantikan Bang Erwin,” ujarnya.

Bahlil juga menyampaikan, saat itu dia mendukung Erwin dengan menyumbang lima suara dari Papua. Kata dia, hal itu bisa terulang lagi kali ini, dukungan Papua untuk Amar Ma’ruf Sulaiman.

“Jadi saya sempat dukung Bang Erwin juga, lima suara dari Papua. Sekarang lima suara Papua juga bisa untuk Sulsel sepertinya, tergantung komunikasi, dan olahnya,” lanjutnya.

Dia juga menegaskan, bagi siapa saja yang ingin maju sebagai ketua HIPMI, harus sowan kepada Erwin Aksa. Sebab kata dia, Erwin adalah maestro dalam permainan, namun penentu akhir juga tidak boleh dinomorduakan.

“Ketum Erwin itu maestro permainan. Tapi jangan lupa, di ujungnya siapa yang menentukan suara. Waktu saya mau jadi Ketua HIPMI, saya bilang sama Bang Erwin, deadlock lah, supaya tertunda ini, akhirnya tertunda betul dan saya terpilih. Ini barang tergantung olah-olahnya saja,” kata dia.

Sidang Dewan Pleno XVIII BPP HIPMI ini menjadi ajang konsolidasi nasional bagi para pengusaha muda Indonesia, sekaligus mempererat jejaring antaranggota dan pemangku kepentingan.

Makassar sebagai tuan rumah dinilai sukses menghadirkan suasana forum yang kondusif dan penuh semangat kolaborasi. Kehadiran Wali Kota Makassar dalam menjemput langsung Bahlil menunjukkan kedekatan personal sekaligus hubungan historis keduanya di tubuh HIPMI.

Momentum tersebut turut mempertegas posisi Makassar sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan organisasi kepemudaan di Indonesia bagian timur.

Acara berlangsung khidmat dan penuh keakraban, mencerminkan soliditas jejaring HIPMI yang telah melahirkan banyak tokoh nasional dari berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan politik. (jir)