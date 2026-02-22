Pengabdian Tanpa Batas, Satgas TMMD Bersama Masyarakat Kebut Pekerjaan Jalan

BULUKUMBA, UPEKS.co.id–Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-127 tetap berjalan lancar meski berlangsung di bulan suci Ramadan. Semangat pengabdian tak surut, personel Satgas TMMD dari Kodim 1411 Bulukumba bersama masyarakat terus bekerja menyelesaikan sasaran fisik sesuai target.

Di tengah ibadah puasa, prajurit dan warga tetap kompak bergotong royong menyelesaikan pembangunan infrastruktur desa. Kondisi tersebut justru semakin mempererat kebersamaan dan memperkuat nilai kemanunggalan TNI dengan rakyat.

Komandan SSK Kapten Arh. Muh. Danial Rustam menyampaikan bahwa Ramadan bukan menjadi hambatan, melainkan momentum untuk meningkatkan semangat pengabdian. Dengan manajemen waktu yang baik serta dukungan penuh masyarakat, seluruh pekerjaan tetap berjalan optimal.

“TMMD bukan sekadar membangun infrastruktur, tetapi juga membangun semangat, kebersamaan, dan harapan baru bagi warga desa,” ungkapnya. (sufri)