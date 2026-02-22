Pembalap Cilik Asal Pinrang dan Almarhum Awhin Sanjaya Terima Penghargaan IMI Awards 2025

MAKASSAR,UPEKS.co.id– Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sulawesi Selatan sukses menggelar IMI Awards 2025 yang berlangsung di Ballroom Kirana Building, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sabtu malam (21/02/2025).

Kegiatan bergengsi ini dihadiri langsung Ketua IMI Sulsel, Rusdi Masse serta diikuti para pembalap, penyelenggara event, dan insan media yang berada di bawah naungan penghargaan kepada atlet dan penyelenggara event di bawah naungan federasi internasional seperti Federation Internationale de Motocyclisme (FIM), Federation Internationale de l’Automobile (FIA), dan Union Internationale Motonautique (UIM), serta sektor mobility.

Sebelum malam penghargaan, IMI Sulsel juga lebih dulu menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) IV sebagai bagian dari evaluasi dan penyusunan program kerja organisasi ke depan.

Sejumlah pembalap berprestasi dan penyelenggara event otomotif menerima penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam memajukan dunia otomotif di Sulawesi Selatan.

Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah penghargaan kepada pembalap cilik asal Kabupaten Pinrang, Rafa, yang baru berusia 5 tahun. Rafa dinobatkan sebagai penerima penghargaan kategori pembalap usia dini setelah menunjukkan konsistensinya di kelas mini trail.

Meski masih sangat muda, Rafa telah mengikuti berbagai kejuaraan tingkat provinsi secara penuh, termasuk seri di Enrekang, Sidrap, dan Pinrang.

Selain itu, penghargaan juga diberikan secara anumerta kepada almarhum Awhin Sanjaya, pembalap asal Luwu Utara yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat berlaga di ajang Sumatera Cup Prix (SCP) 2025 di Jambi.

Sekretaris IMI Sulsel, Taqwa Gaffar, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi para pembalap.

“Sejumlah pembalap berprestasi kami beri penghargaan, mulai dari pembalap cilik hingga senior. Almarhum Awhin Sanjaya juga kami beri penghargaan atas prestasi dan dedikasinya selama ini di dunia balap,” ujarnya.

Sementara itu, Rusdi Masse menegaskan bahwa IMI Awards 2025 merupakan bentuk komitmen organisasi dalam memberikan apresiasi kepada atlet dan pelaku otomotif yang telah mengharumkan nama daerah.

“IMI Awards 2025 ini adalah bentuk penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para atlet, baik yang berprestasi di tingkat internasional, nasional, maupun regional. Kami berharap penghargaan ini menjadi motivasi agar prestasi terus meningkat dan dunia otomotif Sulawesi Selatan semakin maju,” kata Rusdi Masse.

IMI Awards 2025 tidak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat solidaritas dan semangat para insan otomotif dalam mendorong kemajuan olahraga bermotor di Sulawesi Selatan. (***)