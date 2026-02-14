Pegadaian Borong Dua Penghargaan Global Berkat Penertiban Sukuk dan Social Bonds

MAKASSAR, UPEKS.co.id— Kiprah PT Pegadaian di pasar keuangan internasional kembali menuai pengakuan. Perusahaan pelat merah ini meraih dua penghargaan sekaligus pada ajang 19th Annual Borrower Issuer Awards 2025, masing-masing Best Sovereign Sukuk dan Best Social Bonds in Asia 2025.

Penghargaan yang digelar oleh Alpha Southeast Asia tersebut diserahkan kepada Treasury Division Head Pegadaian, Luh Putu Andarini, dalam seremoni di The Fullerton Hotel, Singapura, Kamis (12/2).

Apresiasi ini diberikan atas keberhasilan Pegadaian menerbitkan instrumen surat utang dengan nilai total Rp4,457 triliun atau setara US$278,5 juta.

Capaian tersebut mencerminkan kepercayaan investor global terhadap kinerja keuangan perusahaan sekaligus dampak sosial yang dihasilkan.

Penerbitan surat utang itu menjadi bagian dari strategi diversifikasi pendanaan Pegadaian, yang terdiri atas Sukuk Mudharabah senilai Rp1,752 triliun serta Social Bonds atau obligasi sosial sebesar Rp1,940 triliun.

Seluruh dana hasil penerbitan dialokasikan untuk memperkuat pembiayaan sektor mikro dan UMKM.

Langkah ini sejalan dengan upaya Pegadaian memperluas inklusi keuangan sekaligus mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Tingginya minat investor tercermin dari kondisi transaksi yang mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed).

Pemimpin Wilayah Pegadaian Kanwil VI Makassar, Pratikno, menilai penghargaan tersebut menjadi penegasan atas konsistensi perusahaan dalam menggabungkan kinerja bisnis dengan tanggung jawab sosial.

“Pengakuan ini menunjukkan bahwa instrumen pendanaan Pegadaian tidak hanya solid secara finansial, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Ke depan, kami akan terus memperkuat peran Pegadaian sebagai pendorong inklusi keuangan dan pengembangan usaha mikro,” ujarnya.

Keberhasilan penerbitan dan distribusi instrumen ini turut didukung sinergi dengan sejumlah Joint Lead Underwriters, antara lain PT CIMB Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Ke depan, tambah dia, Pegadaian akan erus mengembangkan instrumen pembiayaan berkelanjutan. Dengan memperluas pendanaan berbasis syariah dan sosial, perusahaan optimistis dapat berkontribusi lebih besar terhadap stabilitas ekonomi nasional serta pertumbuhan UMKM di Indonesia. (Mimi)