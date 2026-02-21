Pasar Takjil Ramadan Dongkrak Ekonomi UMKM, Transaksi Digital QRIS Diterapkan

PANGKEP,UPEKS.co.id– Pemkab Pangkep, berkolaborasi dengan perbankan hadirkan pasar Takjil Ramadan. Pasar takjil Ramadan dipusatkan di pelataran Stadion sepak bola Andi Mappe, Pangkajene.

Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau menyampaikan, Pemkab Pangkep kolaborasi dengan sejumlah perbankan hadirkan Pasar takjil Ramadan, sebagai sarana dan prasarana UMKM untuk berjualan.

“Dengan adanya satu tempat kita sediakan, masyarakat punya banyak pilihan karena banyak tenan di dalamnya, ” kata Yusran, saat meninjau pasar Takjil, Jumat(20/2).

Pembayaran di Pasar Takjil menerapkan sistem QRIS sebagai metode transaksi non-tunai. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transaksi digital sekaligus mendorong masyarakat beralih ke sistem pembayaran yang lebih modern, aman, dan praktis.

“Kami ajak tenan pakai Qris, diharapkan animo masyarakat gunakan transaksi Qris lebih banyak,” tambahnya..

Yusran juga berpesan kepada warga untuk menjaga Pangkep tetap kondosif, saling menghargai khususnya selama Ramadan.

Kepala Dinas Kopdatin Pangkep, Asykur Abubakar menyampaikan, sebanyak 136 tenan hadir di pasar Takjil Ramadan.

Asykur menambahkan, kolaborasi Pemkab Pangkep dan perbankan sangat baik menghadirkan pasar Takjil.

Diharapkan, pasar Takjil Ramadan semakin meningkatkan pendapatan UMKM. Sejalan dengan antusias masyarakat dan UMKM.

“Tahun ini, Alhamdulillah sangat meningkat. Kita lihat di sejumlah tenan banyak yang antri untuk berbelanja,” jelasnya.

Kepala dinas Parpora Pangkep, Iman Takbir menamabahkan, pasar takjil menggunakan pelataran stadion Andi Mappe.

“Sehingga kami punya kewajiban untuk hadir menfasilitasi masyarakat. Dan saya tegaskan, ini gratis untuk masyarakat khususnya pelaku UMKM,” katanya.

Pasar takjil Ramadan diharapkan, UMKM bisa naik kelas, baik pendapatan, kemasan dan kulaitas produk

Salah satu pedagang, Riri mengatakan, dengan hadirnya pasar Takjil Ramadan ini penjualannya meningkat.

“Alhamdulillah, setelah ada even Ramadan ini, selalu soldiut,” ucapnya (sah)