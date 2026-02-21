Kode Buku : 3086330020

ISBN : 9786235229966

Penulis : Bagus Harianto & Ruslan

Penerbit Erlangga

Program atau budidaya pertanian di perkotaan saat ini tengah digandrungi, tidak hanya pengisi waktu luar saat di rumah. Tapi untuk memanfaatkan ruang atau pekarangan rumah atau kini dikenal dengan sebutan Urban Farming.

Untuk itu kehadiran buku Seri Panen Rupiah dari Teras Rumah, Panen Anggur di Halaman Rumah bisa menjadi panduan, khususnya untuk tanaman anggur.

Buku karya Bagus Harianto dan Ruslan ini tidak hanya menawarkan materi yang komprehensif, tetapi juga tampilan visual yang menarik dan memudahkan pembaca memahami setiap tahapan budi daya.

Salah satu keunggulan utama buku ini adalah pembahasan yang runtut dan sistematis. Penulis mengulas cara mengelola anggur mulai dari tahap pembibitan, proses perawatan, pembuahan, hingga panen. Penjelasan disajikan secara tuntas sehingga pembaca, baik pemula maupun yang sudah berpengalaman, dapat mengikuti setiap langkah dengan lebih percaya diri.

Buku ini juga memuat berbagai trik dan tip dalam menangani beragam tantangan dalam budi daya anggur. Mulai dari pemilihan varietas, teknik perawatan, hingga strategi menghasilkan buah yang berkualitas, semuanya dikemas secara praktis dan mudah dipahami.

Panen Anggur di Halaman Rumah merupakan buku panduan yang relevan dan inspiratif. Buku ini cocok bagi siapa saja yang ingin memulai atau mengembangkan budi daya anggur skala rumahan dengan hasil yang maksimal.

Dengan pendekatan praktis, materi yang lengkap, serta penyajian visual yang menarik, buku ini layak menjadi pegangan bagi para pencinta tanaman buah yang ingin menikmati manisnya hasil panen anggur langsung dari halaman rumah sendiri.

FITUR & KEUNGGULAN BUKU

Buku ini disusun oleh penulis yang ahli dan sangat berpengalaman dalam budidaya anggur.

Membahas tuntas cara mengelola anggur mulai dari tahap pembibitan, pembuahan, dan panen.

Terdapat trik dan tip dalam menangani berbagai dalam budidaya anggur. (*)