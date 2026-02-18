NasDem Peduli, Irwan Djafar Bagikan 1.000 Dus Air Mineral untuk 200 Masjid di Dapil I Makassar

Makassar, Upeks— Anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai NasDem, Irwan Djafar, menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui aksi sosial pembagian 1.000 dus air mineral kepada 200 masjid yang tersebar di Daerah Pemilihan (Dapil) I Kota Makassar.

Kegiatan ini menjadi bagian dari gerakan “NasDem Peduli” dan “NasDem Berbagi” yang terus digalakkan sebagai wujud politik kemanusiaan.

Bantuan air mineral tersebut disalurkan untuk mendukung kebutuhan jamaah, terutama dalam berbagai kegiatan ibadah dan aktivitas sosial keagamaan di masjid.

Irwan Djafar mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata komitmen dirinya dan partai dalam hadir di tengah masyarakat, tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga aksi langsung yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

“Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial masyarakat. Karena itu, perhatian terhadap fasilitas dan kebutuhan jamaah menjadi bagian dari tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan, semangat “NasDem Politik Kemanusiaan” harus diwujudkan melalui langkah konkret yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, termasuk dukungan terhadap rumah-rumah ibadah.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap solidaritas dan kepedulian sosial terus tumbuh, serta mempererat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat di daerah pemilihannya,” tutupnya. (jir)