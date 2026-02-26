Momentum Ramadan, Meity Rahmatia Perkuat Solidaritas Umat untuk Palestina

MAKASSAR, UPEKS — Komisaris Utama PT Meida Wisata yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Meity Rahmatia, menggelar buka puasa bersama dan doa bersama untuk Palestina bertajuk “Tebarkan Kebahagiaan dan Tingkatkan Persaudaraan di Bulan Suci Ramadan”. Kegiatan tersebut berlangsung di Swiss-Belinn Panakkukang, Kamis (27/2).

Meity yang merupakan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mengatakan kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang digelar Meida Wisata sebagai ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan dengan para mitra dan masyarakat.

“Hari ini, alhamdulillah, sebagaimana rutinitas Meida Wisata setiap tahunnya, kami kembali merangkul para mitra, agen Meida Wisata, aparat pemerintah, sanak saudara, serta para jemaah dan tim dari Meity Center. Alhamdulillah semuanya bisa hadir,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tema doa bersama untuk Palestina diangkat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kemanusiaan yang tengah terjadi di wilayah tersebut. Menurutnya, situasi yang dihadapi rakyat Palestina, mulai dari dampak konflik hingga kondisi anak-anak dan para ibu yang kehilangan anggota keluarga, menjadi perhatian bersama umat Muslim.

“Kita mengetahui bagaimana situasi di Palestina, dampak gencatan senjata, anak-anak yang mengalami kelaparan, para janda, dan anak-anak yang kehilangan orang tua. Ini adalah fenomena yang sangat menyedihkan,” katanya.

Meity menuturkan, momentum Ramadan menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan sekaligus memperkuat solidaritas antarumat Islam. Ia mengibaratkan sesama Muslim sebagai satu tubuh yang saling merasakan penderitaan.

“Ini menjadi momen tazkiyah atau peningkatan iman. Muslim dengan Muslim lainnya itu ibarat satu tubuh yang tidak bisa dipisahkan. Karena itu, di bulan suci Ramadan ini mari kita lebih berempati,” ujarnya.

Ia juga mengajak umat Islam untuk tidak hanya menunjukkan empati secara lisan, tetapi turut membantu melalui doa dan dukungan materi sesuai kemampuan masing-masing.

“Kita bisa menyumbang dengan harta, jiwa, dan doa. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini membawa keberkahan, doa kita dikabulkan, dan saudara-saudara kita di Palestina diberi ketabahan, kedamaian, serta kebahagiaan di tengah ujian yang mereka hadapi,” tuturnya.

Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 500 peserta yang terdiri atas mitra perusahaan, agen perjalanan, perwakilan pemerintah, serta masyarakat umum. Acara ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan dan perdamaian bagi rakyat Palestina.(*)