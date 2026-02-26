Momen Ramadhan 1447H PLN UIP3B Sulawesi Perluas Kolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya untuk Pengembangan SDM dan Inovasi Ketenagalistrikan

Surabaya, Upeks.co.id – PT PLN (Persero) Unit Induk Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban (UIP3B) Sulawesi terus memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bersama Universitas Negeri Surabaya tentang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia. Penandatanganan dilakukan oleh General Manager PLN UIP3B Sulawesi, Fermi Trafianto, dan Rektor Universitas Negeri Surabaya, Nurhasan.

Kerja sama ini mencakup pengembangan sumber daya manusia, pertukaran ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan, serta rekayasa di bidang ketenagalistrikan. Selain itu, kolaborasi juga meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengabdian kepada masyarakat, implementasi program mobilitas akademik mahasiswa, serta penguatan kontribusi terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

General Manager PLN UIP3B Sulawesi, Fermi Trafianto, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam menjawab tantangan sektor ketenagalistrikan yang semakin dinamis dan kompleks. “Kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi kunci dalam mendorong inovasi dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Kami berharap kemitraan ini dapat menghasilkan solusi berbasis riset yang aplikatif, sekaligus mendukung peningkatan keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fermi menambahkan bahwa PLN UIP3B Sulawesi membuka ruang kolaborasi yang luas dalam pengembangan teknologi berbasis digitalisasi, optimalisasi sistem penyaluran dan pengaturan beban, serta peningkatan efisiensi operasional. Ia menekankan bahwa keterlibatan akademisi dan mahasiswa dalam proyek nyata akan menjadi katalis dalam menghadirkan inovasi yang adaptif terhadap perkembangan industri ketenagalistrikan.

Sementara itu, Rektor Universitas Negeri Surabaya, Nurhasan, menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran perguruan tinggi sebagai mitra strategis industri. “Kami berkomitmen untuk menghadirkan kontribusi nyata melalui riset, inovasi, serta pengembangan SDM yang relevan dengan kebutuhan industri. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi penguatan sektor ketenagalistrikan nasional,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa Universitas Negeri Surabaya siap mendorong sinergi lintas disiplin ilmu melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian terapan, program magang industri, serta pengembangan teknologi yang dapat langsung diimplementasikan di lingkungan PLN.

Kerja sama ini turut menjadi bagian dari upaya PLN UIP3B Sulawesi dalam membangun ekosistem kolaborasi yang berkelanjutan antara industri dan akademisi. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan tercipta inovasi-inovasi strategis yang tidak hanya meningkatkan kinerja operasional, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

Selain itu, kolaborasi ini juga diharapkan mampu mencetak talenta-talenta unggul di bidang ketenagalistrikan yang siap menghadapi tantangan transisi energi dan perkembangan teknologi di masa depan. Penguatan kompetensi SDM menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan sistem kelistrikan yang andal, efisien, dan berdaya saing.

Nota Kesepahaman ini berlaku selama lima tahun dan akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama teknis yang lebih rinci sesuai kebutuhan masing-masing pihak. Kolaborasi ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menghadirkan inovasi dan pengembangan SDM unggul guna mendukung sistem kelistrikan yang andal dan berkelanjutan di Indonesia. (*)