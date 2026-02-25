Menjaga Kesehatan Saat Puasa Tanpa Berlebihan Suplemen Kesehatan

Penulis: Mohamad Kashuri (Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM)

Makassar, Upeks.co.id — Ramadhan selalu hadir sebagai ruang latihan spiritual sekaligus pembenahan gaya hidup. Puasa bukan hanya ibadah menahan lapar dan haus, melainkan juga proses mendidik diri untuk hidup lebih tertib, sederhana, dan seimbang. Namun dalam beberapa tahun terakhir, bulan puasa juga identik dengan meningkatnya konsumsi suplemen kesehatan. Beragam produk vitamin, mineral, dan herbal dipromosikan sebagai penopang stamina agar tetap bugar sepanjang hari.

Pertanyaannya, apakah setiap orang yang berpuasa memang memerlukan tambahan suplemen kesehatan?

Secara ilmiah, tubuh manusia memiliki mekanisme adaptasi yang baik ketika terjadi jeda asupan makanan selama beberapa jam. Saat berpuasa, tubuh memanfaatkan cadangan energi secara bertahap. Pada individu yang sehat, mekanisme ini berlangsung secara fisiologis dan tidak otomatis menyebabkan kekurangan gizi. Kunci utamanya terletak pada pola makan saat sahur dan berbuka. Asupan yang seimbang mengandung karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, serat, vitamin, dan mineral umumnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan harian.

Suplemen kesehatan sejatinya bersifat pelengkap, bukan pengganti makanan utama. Ia dirancang untuk membantu memenuhi kebutuhan tertentu apabila memang terdapat kekurangan yang jelas, misalnya pada kelompok lansia, ibu hamil, penderita penyakit kronis, atau individu dengan defisiensi yang telah terdiagnosis. Dalam kondisi seperti itu, penggunaan suplemen kesehatan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan, tentu dengan takaran dan pertimbangan yang tepat.

Yang perlu diwaspadai adalah kecenderungan konsumsi berlebihan tanpa dasar kebutuhan yang jelas. Tidak sedikit masyarakat yang mengombinasikan beberapa produk sekaligus dengan kandungan serupa, sehingga berpotensi terjadi asupan yang melampaui batas anjuran. Padahal, vitamin dan mineral tertentu jika dikonsumsi dalam dosis tinggi secara terus-menerus dapat menimbulkan risiko, termasuk gangguan fungsi organ tertentu. Selain itu, interaksi antara suplemen dan obat-obatan juga harus menjadi perhatian, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta.

Dari perspektif etika Islam, sikap berlebihan memang tidak dianjurkan. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (QS. Al-A’raf: 31). Ayat ini menegaskan prinsip moderasi, termasuk dalam urusan konsumsi. Nilai ini sangat relevan dalam konteks penggunaan suplemen kesehatan saat puasa. Upaya menjaga kesehatan adalah bagian dari ikhtiar, tetapi ikhtiar tersebut tetap harus berada dalam koridor keseimbangan.

Fenomena lain yang perlu dicermati adalah maraknya klaim berlebihan dalam promosi produk. Sebagian iklan membangun persepsi bahwa tanpa suplemen tertentu, daya tahan tubuh akan menurun drastis selama puasa. Padahal, bagi kebanyakan orang sehat, puasa yang dijalankan dengan pola makan teratur dan istirahat cukup tidak serta-merta menurunkan imunitas. Literasi konsumen menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh klaim yang tidak didukung bukti ilmiah memadai.

Menjaga kesehatan saat puasa sejatinya lebih banyak ditentukan oleh kebiasaan dasar: memilih makanan bergizi saat sahur dan berbuka, memastikan kecukupan cairan, menjaga kualitas tidur, serta tetap melakukan aktivitas fisik ringan. Suplemen kesehatan dapat menjadi tambahan bila diperlukan, tetapi bukan solusi utama yang menggantikan pola hidup sehat.

Sebagai regulator, BPOM senantiasa melakukan pengawasan terhadap peredaran suplemen kesehatan guna memastikan produk yang beredar memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat. Namun perlindungan terbaik tetap berasal dari kesadaran masyarakat sendiri. Keputusan yang rasional, berbasis kebutuhan, dan tidak berlebihan akan jauh lebih efektif menjaga kesehatan dibanding sekadar mengikuti tren musiman.

Ramadhan mengajarkan pengendalian diri dalam banyak aspek, termasuk dalam konsumsi. Jika puasa melatih kita menahan diri dari yang halal di siang hari, maka semangat yang sama seharusnya membimbing kita untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsi apa pun, termasuk suplemen kesehatan. Dengan sikap moderat dan berbasis ilmu, ibadah puasa dapat dijalankan dengan khusyuk sekaligus tetap menjaga kesehatan secara bijak dan proporsional.(*)